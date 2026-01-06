У північноатлантичних гладких китів спостерігається позитивна динаміка народжуваності, виявлено 15 дитинчат

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 6388 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 25475 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 50323 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 30633 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 34939 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40344 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100331 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70133 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95048 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99337 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
83%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Маріуполі з'явилися нові траншеї для поховань: смертність серед містян зростаєPhoto5 січня, 13:44 • 4690 перегляди
Агентку рф, яка підірвала авто військового на Оболоні, затримали у столичному ТРЦ5 січня, 14:06 • 6144 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу5 січня, 14:45 • 4508 перегляди
США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ 5 січня, 15:32 • 3884 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 11245 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 11255 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 50326 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 37808 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100333 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 159475 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Нью-Йорк
Франція
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 1910 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55230 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 49685 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46348 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54453 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
BFM TV

У північноатлантичних гладких китів спостерігається позитивна динаміка народжуваності, виявлено 15 дитинчат

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомило про виявлення 15 дитинчат північноатлантичних гладких китів. Для повного відновлення виду необхідно, щоб народжувалося щонайменше 50 дитинчат щорічно.

У північноатлантичних гладких китів спостерігається позитивна динаміка народжуваності, виявлено 15 дитинчат
Фото: AP

Один із найрідкісніших видів морських ссавців - північноатлантичний гладкий кит - демонструє обнадійливі результати в поточному сезоні розмноження. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомило про виявлення 15 дитинчат біля південно-східного узбережжя США. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі популяція цих китів становить приблизно 384 особини. Хоча цьогорічний показник є вищим, ніж у попередні сезони (минулої зими зафіксували лише 11 малят), науковці застерігають від надмірного оптимізму. Для повного відновлення виду необхідно, щоб народжувалося щонайменше 50 дитинчат щорічно протягом тривалого часу.

Косатки полюють на великих білих акул все частіше із особливою метою - дослідження 05.11.25, 21:24 • 3294 перегляди

Головними загрозами для виживання залишаються зіткнення з великими суднами та заплутування в рибальських снастях. Ситуацію ускладнює мораторій на впровадження нових захисних правил для судноплавства, який діятиме до 2028 року.

Проблеми репродукції

Експерти зазначають, що через низьку кількість самок, здатних до розмноження, цифра у 50 китенят на рік поки залишається недосяжною. Крім того, травми та нестача їжі змушують китів розмножуватися значно рідше, ніж це необхідно для стабілізації популяції.

 Ми не зможемо самостійно відновитись. Нам також потрібно робити більше для боротьби з двома основними причинами загибелі гладких китів: заплутуванням у рибальських снастях та потраплянням під удари човнів

- наголосив Гіб Броган, директор екологічної організації Oceana.

П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild13.11.25, 16:27 • 19660 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Сполучені Штати Америки