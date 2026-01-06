У північноатлантичних гладких китів спостерігається позитивна динаміка народжуваності, виявлено 15 дитинчат

Один із найрідкісніших видів морських ссавців - північноатлантичний гладкий кит - демонструє обнадійливі результати в поточному сезоні розмноження. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомило про виявлення 15 дитинчат біля південно-східного узбережжя США. Про це пише УНН.

Наразі популяція цих китів становить приблизно 384 особини. Хоча цьогорічний показник є вищим, ніж у попередні сезони (минулої зими зафіксували лише 11 малят), науковці застерігають від надмірного оптимізму. Для повного відновлення виду необхідно, щоб народжувалося щонайменше 50 дитинчат щорічно протягом тривалого часу.

Головними загрозами для виживання залишаються зіткнення з великими суднами та заплутування в рибальських снастях. Ситуацію ускладнює мораторій на впровадження нових захисних правил для судноплавства, який діятиме до 2028 року.

Експерти зазначають, що через низьку кількість самок, здатних до розмноження, цифра у 50 китенят на рік поки залишається недосяжною. Крім того, травми та нестача їжі змушують китів розмножуватися значно рідше, ніж це необхідно для стабілізації популяції.

Ми не зможемо самостійно відновитись. Нам також потрібно робити більше для боротьби з двома основними причинами загибелі гладких китів: заплутуванням у рибальських снастях та потраплянням під удари човнів