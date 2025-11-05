Косатки полюють на великих білих акул все частіше із особливою метою - дослідження
Київ • УНН
Косатки полюють на великих білих акул заради їхньої багатої на енергію печінки. Дослідження показують, що ці хижаки використовують продуману тактику, атакуючи молодих акул біля узбережжя Мексики.
Передає УНН із посиланням на Frontiers.
Деталі
Якщо раніше косаток спостерігали за полюванням на дорослих великих білих акул лише в Південній Африці, то за новими даними досліджень, мисливські угіддя найбільших і найсильніших хижаків в океані зосереджені біля узбережжя Мексики. Команда морських біологів з країни Латинської Америки задокументувала кілька випадків, коли акули потрапляли в раціон косаток. Це сталося влітку 2020 року та влітку 2022 року.
У обох випадках тварини зі зграї з Мексиканської затоки цілеспрямовано атакували молодих білих акул.
Виявляється, що основною ціллю для косаток у цьому переслідуванні є печінка акул, яка "особливо багата на енергію".
Також команда дослідників зафіксувала групу косаток у Каліфорнійській затоці, які використовували спеціалізований метод полювання на молодих великих білих акул. Вони перевертали їх, паралізували та вилучали печінку, щоб розділити її між членами групи.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Marine Science, ці косатки, яких прозвали "зграєю Монтесуми", можуть скористатися місцевою наявністю місця розмноження молодих акул. Там є можливість легше зловити тих, хто молодий та менш досвідчений.
"Я думаю, що косатки, які харчуються пластиножаберними акулами — акулами та скатами — могли б полювати на великих білих акул будь-де, якби захотіли", — пояснив морський біолог Ерік Хігера Рівас, співавтор дослідження.
"Така поведінка відображає розвинений інтелект косаток, їхнє стратегічне мислення та здатність до соціального навчання, оскільки ці техніки передаються з покоління в покоління", — додав він.
Нагадаємо
Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.
Українські вчені виявили раннє повернення горбатих китів у район Антарктичного півострова, у районі, де розташована полярна станція "Академік Вернадський".