Повернулись раніше, ніж очікувалось: біля станції "Академік Вернадський" помітили горбатих китів

Українські вчені виявили раннє повернення горбатих китів у район Антарктичного півострова (це там, де розташований "Вернадський"). Цю ж інформацію підтверджує міжнародний ресурс Happywhale, куди завантажують фото спостережень китів науковці й аматори з усього світу - йдеться в повідомленні.

За даними ресурсу, перших горбанів цього сезону побачили 20 і 22 жовтня пасажири судна "Silver Wind" у затоці Даллманна та бухті Орн.

Українські полярники зареєстрували китів 25 жовтня, однак південніше - у протоці Лемейр.

Ми підійшли човном до північної частини острова Ховгард, де раніше бачили косаток та антарктичних смугачів. І цього разу зустріли пару косаток, які завели нас у початок протоки Лемейр. Там ми їх втратили, але згодом натрапили на пару горбанів - розповіла біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка.

Нині це найраніша весняна реєстрація горбанів у районі "Вернадського" — як за спостереженнями українських науковців, так і за даними Happywhale.

Щороку саме навесні горбаті кити Південної півкулі повертаються з місць розмноження неподалік екватора до антарктичних вод, багатих на криль. В Антарктиці горбані будуть живитися до пізньої осені.

Знімки 25 жовтня уже завантажені до Happywhale. Втім з’ясувати, звідки саме припливли ці кити, поки не вдалося, адже вони виявилися новими для бази.

Завдання ускладнює те, що на фото зафіксовано лише спинні плавці. У базі таких зображень значно менше, ніж знімків хвостових плавців, за малюнками на яких зазвичай ідентифікують горбанів.

