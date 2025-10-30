Вернулись раньше, чем ожидалось: возле станции "Академик Вернадский" заметили горбатых китов

Украинские ученые обнаружили раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова, в районе, где расположена полярная станция "Академик Вернадский". Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Украинские ученые обнаружили раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова (это там, где расположен "Вернадский"). Эту же информацию подтверждает международный ресурс Happywhale, куда загружают фото наблюдений китов ученые и любители со всего мира - говорится в сообщении.

По данным ресурса, первых горбачей в этом сезоне увидели 20 и 22 октября пассажиры судна "Silver Wind" в заливе Даллманна и бухте Орн.

Украинские полярники зарегистрировали китов 25 октября, однако южнее - в проливе Лемейр.

Мы подошли на лодке к северной части острова Ховгард, где раньше видели косаток и антарктических полосатиков. И на этот раз встретили пару косаток, которые завели нас в начало пролива Лемейр. Там мы их потеряли, но впоследствии наткнулись на пару горбачей - рассказала биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швидкая.

Сейчас это самая ранняя весенняя регистрация горбачей в районе "Вернадского" — как по наблюдениям украинских ученых, так и по данным Happywhale.

Ежегодно именно весной горбатые киты Южного полушария возвращаются из мест размножения неподалеку экватора в антарктические воды, богатые крилем. В Антарктике горбачи будут питаться до поздней осени.

Снимки 25 октября уже загружены в Happywhale. Впрочем, выяснить, откуда именно приплыли эти киты, пока не удалось, ведь они оказались новыми для базы.

Задача усложняется тем, что на фото зафиксированы только спинные плавники. В базе таких изображений значительно меньше, чем снимков хвостовых плавников, по рисункам на которых обычно идентифицируют горбачей.

Напомним

Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо.