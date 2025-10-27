Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце

$41.900.00
26 жовтня, 18:56 • 10711 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 22505 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 24673 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 24660 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 30535 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 23486 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 19853 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 39173 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14506 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14009 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мама
26 жовтня, 16:05 • 11554 перегляди
Згорів вщент: російський дрон атакував мікроавтобус на Сумщині, п'ятеро поранених, серед них - дитина
26 жовтня, 16:43 • 5770 перегляди
Має погруддя Стефана Баторія: у Національному музеї історії України показали шляхетську шаблю XVII-XVIII століть
26 жовтня, 17:31 • 5406 перегляди
Жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого: Зеленський про удар рф по Києву 26 жовтня
26 жовтня, 17:52 • 4536 перегляди
Дамба дала тріщину: "Мадяр" підтвердив удар по бєлгородському водосховищу
26 жовтня, 18:38 • 7228 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 39173 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
25 жовтня, 09:55 • 71513 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 96551 перегляди
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 96551 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 79862 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 100006 перегляди
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 100006 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Блогери
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Сумська область
Словаччина
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
00:06 • 608 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
25 жовтня, 11:20 • 38503 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
25 жовтня, 07:29 • 45719 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
25 жовтня, 06:14 • 45773 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
24 жовтня, 14:55 • 46247 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
The Guardian

Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце

Київ • УНН

 • 608 перегляди

На острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", субантарктичні пінгвіни знесли перше яйце в цьому сезоні. Біологи виявили його на скелі біля ДНЧ-будиночка, де минулого року також було знайдено перше яйце.

Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце

Субантарктичні пінгвіни, що мешкають на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", знесли перше у цьому сезоні яйце. Про це полярники повідомили у Facebook і оприлюднили відповідні фото, інформує УНН.

Деталі

Вони розповіли, що другий рік поспіль біологи знаходять перше яйце в одному й тому ж місці: на скелі біля ДНЧ-будиночка - це невелика лабораторія, де геофізики здійснюють безперервний прийом радіочастот для вивчення геокосмосу.

Тут - одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові. За рахунок висоти скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для гніздування. Можливо, саме тому тут з'являються перші яйця. А може пінгвінам подобається слухати сигнали з далеких точок планети

- пояснила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка

Вчені додали, що чекають на перших пінгвінят орієнтовно за місяць.

Довідково

Субантарктичні пінгвіни, які мешкають на острові Галіндез, висиджують яйця на гніздах з камінців. Пара це робить по черзі: поки мама живиться в океані, тато лишається на гнізді, і навпаки.

У субантарктичних пінгвінів - здебільшого 2 яйця, рідше буває 3, проте третій малюк має небагато шансів на виживання. Хоча торік на Галіндезі українські вчені фіксували родину, в якій підростало троє дітей.

Нагадаємо

У липні українські полярники зафільмували унікальний айсберг, що нагадує сендвіч, з білим льодом та яскраво-синьою прошарком посередині. Синя смуга утворилася внаслідок замерзання талої води у тріщині, яка колись була вертикальною.

Українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді
17.03.25, 15:31 • 10872 перегляди

