Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце

На острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", субантарктичні пінгвіни знесли перше яйце в цьому сезоні. Біологи виявили його на скелі біля ДНЧ-будиночка, де минулого року також було знайдено перше яйце.
Деталі
Вони розповіли, що другий рік поспіль біологи знаходять перше яйце в одному й тому ж місці: на скелі біля ДНЧ-будиночка - це невелика лабораторія, де геофізики здійснюють безперервний прийом радіочастот для вивчення геокосмосу.
Тут - одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові. За рахунок висоти скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для гніздування. Можливо, саме тому тут з'являються перші яйця. А може пінгвінам подобається слухати сигнали з далеких точок планети
Вчені додали, що чекають на перших пінгвінят орієнтовно за місяць.
Довідково
Субантарктичні пінгвіни, які мешкають на острові Галіндез, висиджують яйця на гніздах з камінців. Пара це робить по черзі: поки мама живиться в океані, тато лишається на гнізді, і навпаки.
У субантарктичних пінгвінів - здебільшого 2 яйця, рідше буває 3, проте третій малюк має небагато шансів на виживання. Хоча торік на Галіндезі українські вчені фіксували родину, в якій підростало троє дітей.
