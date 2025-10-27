Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
Киев • УНН
На острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", субантарктические пингвины снесли первое яйцо в этом сезоне. Биологи обнаружили его на скале возле ДНЧ-домика, где в прошлом году также было найдено первое яйцо.
Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо. Об этом полярники сообщили в Facebook и обнародовали соответствующие фото, информирует УНН.
Подробности
Они рассказали, что второй год подряд биологи находят первое яйцо в одном и том же месте: на скале возле ДНЧ-домика - это небольшая лаборатория, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса.
Здесь - одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове. За счет высоты скалы относительно рано оголяются от снега и становятся пригодными для гнездования. Возможно, именно поэтому здесь появляются первые яйца. А может пингвинам нравится слушать сигналы из далеких точек планеты
Ученые добавили, что ждут первых пингвинят ориентировочно через месяц.
Справка
Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, высиживают яйца на гнездах из камешков. Пара это делает по очереди: пока мама питается в океане, папа остается на гнезде, и наоборот.
У субантарктических пингвинов - в основном 2 яйца, реже бывает 3, однако третий малыш имеет немного шансов на выживание. Хотя в прошлом году на Галиндезе украинские ученые фиксировали семью, в которой подрастало трое детей.
