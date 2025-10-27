Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо

$41.900.00
48.550.00
ukenru
26 октября, 18:56 • 10517 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 22032 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 24316 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 24317 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 30275 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23433 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19806 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38999 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14484 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13994 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
95%
740мм
Популярные новости
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мамаPhoto26 октября, 16:05 • 11395 просмотра
Сгорел дотла: российский дрон атаковал микроавтобус в Сумской области, пятеро раненых, среди них - ребенокPhoto26 октября, 16:43 • 5434 просмотра
Имеет бюст Стефана Батория: в Национальном музее истории Украины показали дворянскую саблю XVII-XVIII вековPhoto26 октября, 17:31 • 5082 просмотра
Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого: Зеленский об ударе рф по Киеву 26 октябряVideo26 октября, 17:52 • 4184 просмотра
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищуVideo26 октября, 18:38 • 6910 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38999 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 71383 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 96469 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 79781 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 99931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto00:06 • 504 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 38363 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 45578 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 45638 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 46114 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Хранитель

Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо

Киев • УНН

 • 500 просмотра

На острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", субантарктические пингвины снесли первое яйцо в этом сезоне. Биологи обнаружили его на скале возле ДНЧ-домика, где в прошлом году также было найдено первое яйцо.

Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо

Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо. Об этом полярники сообщили в Facebook и обнародовали соответствующие фото, информирует УНН.

Подробности

Они рассказали, что второй год подряд биологи находят первое яйцо в одном и том же месте: на скале возле ДНЧ-домика - это небольшая лаборатория, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса.

Здесь - одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове. За счет высоты скалы относительно рано оголяются от снега и становятся пригодными для гнездования. Возможно, именно поэтому здесь появляются первые яйца. А может пингвинам нравится слушать сигналы из далеких точек планеты

- объяснила биолог 30-й экспедиции Зоя Швидкая

Ученые добавили, что ждут первых пингвинят ориентировочно через месяц.

Справка

Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, высиживают яйца на гнездах из камешков. Пара это делает по очереди: пока мама питается в океане, папа остается на гнезде, и наоборот.

У субантарктических пингвинов - в основном 2 яйца, реже бывает 3, однако третий малыш имеет немного шансов на выживание. Хотя в прошлом году на Галиндезе украинские ученые фиксировали семью, в которой подрастало трое детей.

Напомним

В июле украинские полярники засняли уникальный айсберг, напоминающий сэндвич, с белым льдом и ярко-синей прослойкой посередине. Синяя полоса образовалась в результате замерзания талой воды в трещине, которая когда-то была вертикальной.

Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде17.03.25, 15:31 • 10872 просмотра

Вадим Хлюдзинский

УНН Lite