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Українські полярники зафільмували унікальний "айсберг-сендвіч": що про нього відомо

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Українські полярники зафільмували унікальний айсберг, що нагадує сендвіч, з білим льодом та яскраво-синьою прошарком посередині. Синя смуга утворилася внаслідок замерзання талої води у тріщині, яка колись була вертикальною.

Українські полярники зафільмували унікальний "айсберг-сендвіч": що про нього відомо

Українські полярники зафільмували унікальний айсберг, який нагадує сендвіч - білий лід із яскраво-синьою прошарком посередині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Деталі

Зазначається, що колись давно, коли цей айсберг ще був частиною льодовика на суходолі, в ньому утворилася тріщина. Вона заповнилася талою водою й замерзла. Це і є синя смуга.

Цікаво, що тоді тріщина проходила вертикально, а потім цей шматок відколовся та перевернувся. Це можна зрозуміти за ледь помітними смугами на білій частині - фірновому льоді. Він утворюється нашаруваннями снігу, який під дією власної ваги стискається аж до структури пористого шоколаду, із замкнутими бульбашками повітря

- йдеться у повідомленні.

За словами керівника відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Дениса Пішняка, очевидно материнський льодовик цього айсберга був малорухомий.

Оскільки тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, яка заповнила тріщину, не витікла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки

- пояснив науковець.

Він також відзначив, що цей льодовик знаходився в холодніших умовах, ніж льодовики поблизу української станції.

На це вказує однорідність фірнового льоду. У льодовиків нашого району Антарктики - виразніші прошарки, що є ознакою сильного періодичного танення. Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня

- резюмував фахівець.

Нагадаємо

Раніше цього місяця українські вчені показали зимовий вихід в Південний океан поблизу острова Галіндез в Антарктиді, де знаходиться станція "Академік Вернадський".

У квітні українські вчені, що працюють в Антарктиді, оприлюднили зняте дроном відео антарктичного смугача - кита, який поширений в районі української станції "Академік Вернадський".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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