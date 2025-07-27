Українські полярники зафільмували унікальний "айсберг-сендвіч": що про нього відомо

Українські полярники зафільмували унікальний айсберг, який нагадує сендвіч - білий лід із яскраво-синьою прошарком посередині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Зазначається, що колись давно, коли цей айсберг ще був частиною льодовика на суходолі, в ньому утворилася тріщина. Вона заповнилася талою водою й замерзла. Це і є синя смуга.

Цікаво, що тоді тріщина проходила вертикально, а потім цей шматок відколовся та перевернувся. Це можна зрозуміти за ледь помітними смугами на білій частині - фірновому льоді. Він утворюється нашаруваннями снігу, який під дією власної ваги стискається аж до структури пористого шоколаду, із замкнутими бульбашками повітря

За словами керівника відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Дениса Пішняка, очевидно материнський льодовик цього айсберга був малорухомий.

Оскільки тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, яка заповнила тріщину, не витікла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки

Він також відзначив, що цей льодовик знаходився в холодніших умовах, ніж льодовики поблизу української станції.

На це вказує однорідність фірнового льоду. У льодовиків нашого району Антарктики - виразніші прошарки, що є ознакою сильного періодичного танення. Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня