Велика удача: з дрона зняли антарктичних смугачів біля станції "Академік Вернадський"
Київ • УНН
Українські вчені зафіксували на відео антарктичного смугача - кита, який припливає до станції "Академік Вернадський" на літо. Ці кити маневрені, тому їх важко досліджувати.
Українські вчені, що працюють в Антарктиді, оприлюднили зняте дроном відео антарктичного смугача - кита, який поширений в районі української станції "Академік Вернадський". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Дослідники розповіли, що цей кит - один з найменших з родини смугачевих. Його довжина становить 7-9 метрів, дуже рідко деякі особини сягають 10 м. Вага - до 10 тонн, але здебільшого коливається в районі 5-6 тонн. Самиці трохи більші за самців.
Вид зустрічається в усіх океанах Південної півкулі. До крижаного континенту припливає зазвичай на антарктичне літо, щоб живитися крилем
За їхніми словами, на зиму антарктичний смугач відпливає північніше, в тепліші води для розмноження. При цьому деякі особини можуть зимувати в Антарктиці.
Цей кит зазвичай швидко переміщується між крижинами, показуючи лише спину з характерним плавцем, за яким його можна здалеку розпізнати. Цей плавець - серповидний, закруглений і загострений водночас
Дослідники підкреслюють, що через таку маневреність антарктичний смугач досить складний для досліджень: зафіксувати зустріч з ним, а тим паче виміряти його чи відібрати біопсії - велика удача.
Нагадаємо
Нещодавно українські полярники стали свідками того, як один із субантарктичних пінгвінів цупить камінці з чужого гнізда. Цікаво, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів, які мешкають біля "Вернадського", відбувається антарктичною весною (це коли в Україні осінь).
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