Велика удача: з дрона зняли антарктичних смугачів біля станції "Академік Вернадський"

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
18:27 • 8492 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 24334 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 37048 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 27098 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 25136 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 34822 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
28 квітня, 12:30 • 28905 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

28 квітня, 12:00 • 14232 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
28 квітня, 11:54 • 26780 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 73563 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
1.4м/с
48%
757 мм
Популярнi новини

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 15248 перегляди

Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais

28 квітня, 14:14 • 19073 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 16787 перегляди

На Харківщині підірвалась машина розмінування Komatsu: деталі

16:52 • 9098 перегляди

У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо

17:25 • 11104 перегляди
Публікації

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 16842 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

28 квітня, 12:59 • 34825 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

28 квітня, 12:30 • 28905 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

28 квітня, 11:54 • 26781 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 73563 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Луїш Монтенегру

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Іспанія

Португалія

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 15279 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 36158 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 36162 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 143292 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 57512 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Financial Times

The New York Times

Bild

Telegram

Велика удача: з дрона зняли антарктичних смугачів біля станції "Академік Вернадський"

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Українські вчені зафіксували на відео антарктичного смугача - кита, який припливає до станції "Академік Вернадський" на літо. Ці кити маневрені, тому їх важко досліджувати.

Велика удача: з дрона зняли антарктичних смугачів біля станції "Академік Вернадський"

Українські вчені, що працюють в Антарктиді, оприлюднили зняте дроном відео антарктичного смугача - кита, який поширений в районі української станції "Академік Вернадський". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Дослідники розповіли, що цей кит - один з найменших з родини смугачевих. Його довжина становить 7-9 метрів, дуже рідко деякі особини сягають 10 м. Вага - до 10 тонн, але здебільшого коливається в районі 5-6 тонн. Самиці трохи більші за самців.

Вид зустрічається в усіх океанах Південної півкулі. До крижаного континенту припливає зазвичай на антарктичне літо, щоб живитися крилем

- уточнили вчені.

За їхніми словами, на зиму антарктичний смугач відпливає північніше, в тепліші води для розмноження. При цьому деякі особини можуть зимувати в Антарктиці.

Цей кит зазвичай швидко переміщується між крижинами, показуючи лише спину з характерним плавцем, за яким його можна здалеку розпізнати. Цей плавець - серповидний, закруглений і загострений водночас

- йдеться у підписі до відео.

Дослідники підкреслюють, що через таку маневреність антарктичний смугач досить складний для досліджень: зафіксувати зустріч з ним, а тим паче виміряти його чи відібрати біопсії - велика удача.

Нагадаємо

Нещодавно українські полярники стали свідками того, як один із субантарктичних пінгвінів цупить камінці з чужого гнізда. Цікаво, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів, які мешкають біля "Вернадського", відбувається антарктичною весною (це коли в Україні осінь).

Справжня удача для біологів: біля станції "Академік Вернадський" помітили єгипетську чаплю16.04.25, 17:16 • 8138 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Антарктида
Brent
$64.60
Bitcoin
$94,550.60
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,355.05
Ethereum
$1,795.80