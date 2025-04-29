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Большая удача: с дрона сняли антарктических полосатиков возле станции "Академик Вернадский"

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Украинские ученые зафиксировали на видео антарктического полосатика – кита, приплывающего к станции "Академик Вернадский" на лето. Эти киты маневренные, поэтому их трудно исследовать.

Большая удача: с дрона сняли антарктических полосатиков возле станции "Академик Вернадский"

Украинские ученые, работающие в Антарктиде, обнародовали снятое дроном видео антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН.

Детали

Исследователи рассказали, что этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатиковых. Его длина составляет 7-9 метров, очень редко некоторые особи достигают 10 м. Вес - до 10 тонн, но в основном колеблется в районе 5-6 тонн. Самки немного больше самцов.

Вид встречается во всех океанах Южного полушария. К ледяному континенту приплывает обычно на антарктическое лето, чтобы питаться крилем

- уточнили ученые.

По их словам, на зиму антарктический полосатик отплывает севернее, в более теплые воды для размножения. При этом некоторые особи могут зимовать в Антарктике.

Этот кит обычно быстро перемещается между льдинами, показывая только спину с характерным плавником, по которому его можно издалека распознать. Этот плавник - серповидный, закругленный и заостренный одновременно

- говорится в подписи к видео.

Исследователи подчеркивают, что из-за такой маневренности антарктический полосатик достаточно сложен для исследований: зафиксировать встречу с ним, а тем более измерить его или отобрать биопсии - большая удача.

Напомним

Недавно украинские полярники стали свидетелями того, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле "Вернадского", происходит антарктической весной (это когда в Украине осень).

Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю16.04.25, 17:16 • 8136 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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