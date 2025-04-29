Большая удача: с дрона сняли антарктических полосатиков возле станции "Академик Вернадский"

Украинские ученые зафиксировали на видео антарктического полосатика – кита, приплывающего к станции "Академик Вернадский" на лето. Эти киты маневренные, поэтому их трудно исследовать.

Украинские ученые, работающие в Антарктиде, обнародовали снятое дроном видео антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН. Детали Исследователи рассказали, что этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатиковых. Его длина составляет 7-9 метров, очень редко некоторые особи достигают 10 м. Вес - до 10 тонн, но в основном колеблется в районе 5-6 тонн. Самки немного больше самцов. Вид встречается во всех океанах Южного полушария. К ледяному континенту приплывает обычно на антарктическое лето, чтобы питаться крилем - уточнили ученые. По их словам, на зиму антарктический полосатик отплывает севернее, в более теплые воды для размножения. При этом некоторые особи могут зимовать в Антарктике. Этот кит обычно быстро перемещается между льдинами, показывая только спину с характерным плавником, по которому его можно издалека распознать. Этот плавник - серповидный, закругленный и заостренный одновременно - говорится в подписи к видео. Исследователи подчеркивают, что из-за такой маневренности антарктический полосатик достаточно сложен для исследований: зафиксировать встречу с ним, а тем более измерить его или отобрать биопсии - большая удача. Напомним Недавно украинские полярники стали свидетелями того, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле "Вернадского", происходит антарктической весной (это когда в Украине осень). Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю