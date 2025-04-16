Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю

К полярникам на украинскую станцию "Академик Вернадский" прилетела египетская цапля. Эти птицы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре передает УНН.

Детали

Странную встречу успела зафиксировать биологиня 30-й УАЭ Зоя Швыдка, которая много занималась водно-болотными птицами в Украине и почти сразу узнала экзотическую гостью.

Мы готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на улице возле станции. Несколько человек пошли к причалу, и вдруг именно с той стороны вылетело что-то необычное. Мысль была как раз о цапле, у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото рассмотрела, что это действительно она - рассказывает Зоя.

В научном центре отмечают, что хоть полет возле станции длился считанные секунды, этот случай – настоящая удача для биологов, ведь увидеть египетскую цаплю возле "Вернадского" удается далеко не каждой экспедиции.

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По размеру египетская цапля достигает до полуметра и имеет почти метровый размах крыльев. Птица имеет в основном белую окраску, но перья на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.

Этот вид считается самым распространенным и самым многочисленным среди семейства цаплевых. Птица происходит с африканского континента, и до начала XX века ее естественным ареалом был Старый свет. Но где-то столетие назад египетская цапля сделала рывок в Западное полушарие и Австралию, и теперь не живет только в Антарктике.

Возможно потому, что на ледяном континенте нет ее любимых животных — диких или домашних копытных. Именно на их спинах птица любит сидеть: от слонов и буйволов до лошадей и зебр. Благодаря такому соседству цапля проще добывает пищу - крупных насекомых, которых крупные животные пугают в траве. Также она собирает насекомых с шерсти и кожи копытных, - отмечают ученые.

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