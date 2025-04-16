Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 23578 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 103150 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 54141 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 60936 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 66202 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 111438 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 100131 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 36663 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 61411 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 111693 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 116594 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 71508 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 43281 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 37326 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 26358 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 14338 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 103098 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 116663 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 111411 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 100108 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 71556 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 33981 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 34744 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 35750 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 37840 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю

Киев • УНН

 • 4404 просмотра

На украинскую станцию в Антарктиде залетела египетская цапля. Этот вид распространен почти на всех континентах, кроме Антарктиды, и обычно живет рядом с копытными животными.

Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю

К полярникам на украинскую станцию "Академик Вернадский" прилетела египетская цапля. Эти птицы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре передает УНН.

Детали

Странную встречу успела зафиксировать биологиня 30-й УАЭ Зоя Швыдка, которая много занималась водно-болотными птицами в Украине и почти сразу узнала экзотическую гостью.

Мы готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на улице возле станции. Несколько человек пошли к причалу, и вдруг именно с той стороны вылетело что-то необычное. Мысль была как раз о цапле, у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото рассмотрела, что это действительно она 

- рассказывает Зоя.

В научном центре отмечают, что хоть полет возле станции длился считанные секунды, этот случай – настоящая удача для биологов, ведь увидеть египетскую цаплю возле "Вернадского" удается далеко не каждой экспедиции.

Дополнительно

По размеру египетская цапля достигает до полуметра и имеет почти метровый размах крыльев. Птица имеет в основном белую окраску, но перья на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.

Этот вид считается самым распространенным и самым многочисленным среди семейства цаплевых. Птица происходит с африканского континента, и до начала XX века ее естественным ареалом был Старый свет. Но где-то столетие назад египетская цапля сделала рывок в Западное полушарие и Австралию, и теперь не живет только в Антарктике.

Возможно потому, что на ледяном континенте нет ее любимых животных — диких или домашних копытных. Именно на их спинах птица любит сидеть: от слонов и буйволов до лошадей и зебр. Благодаря такому соседству цапля проще добывает пищу - крупных насекомых, которых крупные животные пугают в траве. Также она собирает насекомых с шерсти и кожи копытных, - отмечают ученые.

Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде17.03.25, 15:31 • 10716 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Общество
Антарктида
Украина
Brent
$65.78
Bitcoin
$84,604.10
S&P 500
$5,341.19
Tesla
$248.98
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,324.09
Ethereum
$1,590.59