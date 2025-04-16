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Financial Times

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The Guardian

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Справжня удача для біологів: біля станції "Академік Вернадський" помітили єгипетську чаплю

Київ • УНН

 • 7422 перегляди

На українську станцію в Антарктиді залетіла єгипетська чапля. Цей вид поширений майже на всіх континентах, крім Антарктиди, і зазвичай живе поруч з копитними тваринами.

Справжня удача для біологів: біля станції "Академік Вернадський" помітили єгипетську чаплю

До полярників на українській станції "Академік Вернадський" прилетіла єгипетська чапля. Ці птахи мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі передає УНН.

Деталі

Дивну зустріч встигла зафіксувати біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка, яка багато займалася водно-болотними птахами в Україні й майже одразу впізнала екзотичну гостю.

Ми готувалися до морського виходу на човнах і чекали колег надворі біля станції. Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне. Думка була якраз про чаплю, в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона 

- розказує Зоя.

У науковому центрі зазначають, що хоч політ біля станції тривав лічені секунди, цей випадок – справжня вдача для біологів, адже побачити єгипетську чаплю біля "Вернадського" щастить далеко не кожній експедиції.

Додатково

За розміром єгипетська чапля сягає до пів метра і має майже метровий розмах крил. Птаха має здебільшого біле забарвлення, але пір'я на голові, спині та зобі має бежево-жовтуватий відтінок.

Цей вид вважається найпоширенішим та найчисельнішим серед родини чаплевих. Птаха походить з африканського континенту, й до початку XX століття її природним ареалом був Старий світ. Але десь сторіччя тому єгипетська чапля зробила ривок у Західну півкулю та Австралію, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.

Можливо тому, що на крижаному континенті немає її улюблених тварин — диких чи домашніх копитних. Саме на їхніх спинах птаха полюбляє сидіти: від слонів і буйволів до коней та зебр. Завдяки такому сусідству чапля простіше добуває їжу - великих комах, яких великі тварини полохають у траві. Також вона збирає комах з шерсті та шкіри копитних, - зазначають науковці.

Українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді17.03.25, 15:31 • 10717 переглядiв

Альона Уткіна

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