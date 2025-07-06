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Українські вчені зафільмували зимовий вихід в океан та зустріч з китами

Київ • УНН

 • 337 перегляди

Українські вчені зі станції "Академік Вернадський" показали зимовий вихід в Південний океан, де зафіксували крижані млинці та зустріли горбатих китів. Дослідники вивчають поведінку китоподібних в умовах зміни клімату.

Українські вчені зафільмували зимовий вихід в океан та зустріч з китами

Українські вчені показали зимовий вихід в Південний океан поблизу острова Галіндез в Антарктиді, де знаходиться станція "Академік Вернадський". Про це повідомляє УНН.

Деталі

На відео, зокрема, можна помітити, як поверхню води вкривають крижані млинці – круглі, немов обточені шматочки льоду.

"Це якраз один із етапів формування морської криги. У разі зниження температури млинці застигають в еластичну льодову кору (нілас)

- йдеться у дописі до відео.

Зазначається, що поки є можливість, українські дослідники виходять працювати в океан для відбору зразків та спостережень за тваринами. Такі зимові спостереження є дуже цінними, адже дають унікальну інформацію про поведінку тварин, зокрема китів, в умовах зміни клімату.

Нашим біологам якраз пощастило зустріти горбатих китів, які пускали фонтани та округлювали спину. Це два поширених типи поведінки горбанів біля поверхні води.

  • Фонтанування - це коли кит робить видих через дихало - дихальний отвір, що розташований на маківці. Він випускає струмінь повітря та конденсованої водяної пари. Через різницю тиску та температури над велетнем неначе утворюється хмара і чутно гучний звук, з яким витискається повітря. У горбанів фонтан схожий на кущ і може сягати 3-5 метрів у висоту.
    • Округлення - коли під час пірнання кит сильно вигинає спину в районі плавця. Саме за таку звичку та власне спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, цей вид отримав свою назву.

      Полярники додали, що з 2018 року на станції "Академік Вернадський" впроваджена комплексна програма з вивчення китоподібних, яка передбачає кілька різних видів досліджень.

      Нагадаємо

      У квітні українські вчені, що працюють в Антарктиді, оприлюднили зняте дроном відео антарктичного смугача - кита, який поширений в районі української станції "Академік Вернадський". Цей кит - один з найменших з родини смугачевих. Його довжина становить 7-9 метрів, дуже рідко деякі особини сягають 10 м. Вага - до 10 тонн.

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      Вадим Хлюдзинський

      Вадим Хлюдзинський

      Погода та довкілля
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