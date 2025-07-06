Украинские ученые зафиксировали зимний выход в океан и встречу с китами

Украинские ученые показали зимний выход в Южный океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде, где находится станция "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео, в частности, можно заметить, как поверхность воды покрывают ледяные блины – круглые, словно обточенные кусочки льда.

"Это как раз один из этапов формирования морского льда. В случае снижения температуры блины застывают в эластичную ледовую кору (нилас) - говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что пока есть возможность, украинские исследователи выходят работать в океан для отбора образцов и наблюдений за животными. Такие зимние наблюдения очень ценны, ведь дают уникальную информацию о поведении животных, в частности китов, в условиях изменения климата.

Нашим биологам как раз посчастливилось встретить горбатых китов, которые пускали фонтаны и округляли спину. Это два распространенных типа поведения горбачей у поверхности воды.

Фонтанирование - это когда кит делает выдох через дыхало - дыхательное отверстие, расположенное на макушке. Он выпускает струю воздуха и конденсированного водяного пара. Из-за разницы давления и температуры над великаном как будто образуется облако и слышен громкий звук, с которым выжимается воздух. У горбачей фонтан похож на куст и может достигать 3-5 метров в высоту.

Округление - когда во время ныряния кит сильно выгибает спину в районе плавника. Именно за такую привычку и собственно спинной плавник, придающий телу горбатую форму, этот вид получил свое название.

Полярники добавили, что с 2018 года на станции "Академик Вернадский" внедрена комплексная программа по изучению китообразных, которая предусматривает несколько различных видов исследований.

Напомним

В апреле украинские ученые, работающие в Антарктиде, опубликовали снятое дроном видео антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский". Этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатиковых. Его длина составляет 7-9 метров, очень редко некоторые особи достигают 10 м. Вес - до 10 тонн.

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