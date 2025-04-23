На станции "Вернадский" снова зафиксировали "кражу" среди пингвинов: пернатый украл камни для гнезда
Киев • УНН
Украинские полярники сняли, как пингвин ворует камни из чужого гнезда. Возможно, это тренировка перед сезоном, или реализация врожденного поведения.
Украинские полярники стали свидетелями, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, пишет УНН.
Нашим полярникам снова удалось заснять, как пингвин воровал камни из чужого гнезда, пока не появился его владелец
Как сообщается, в этот раз это зафиксировать удалось биологине 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швыдкой. Она сняла, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Правда, ненадолго — хозяин вскоре вернулся и остановил "строителя".
Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде17.03.25, 15:31 • 10722 просмотра
Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле "Вернадского", происходит антарктической весной (это когда в Украине осень). Тогда они прибывают на наш остров и готовятся к кладке яиц и выведению малышей. И, конечно, воруют друг у друга камни
Почему же пингвин обустраивает гнездо именно сейчас, когда сезон закончился, а большинство уже готовится покинуть остров до зимы? У биологов есть несколько версий: возможно, это тренировка перед следующим сезоном или просто потребность реализовать врожденное поведение.
В целом же наши ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет
Настоящая удача для биологов: возле станции "Академик Вернадский" заметили египетскую цаплю16.04.25, 17:16 • 8075 просмотров