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На станции "Вернадский" снова зафиксировали "кражу" среди пингвинов: пернатый украл камни для гнезда

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

Украинские полярники сняли, как пингвин ворует камни из чужого гнезда. Возможно, это тренировка перед сезоном, или реализация врожденного поведения.

На станции "Вернадский" снова зафиксировали "кражу" среди пингвинов: пернатый украл камни для гнезда

Украинские полярники стали свидетелями, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, пишет УНН.

Нашим полярникам снова удалось заснять, как пингвин воровал камни из чужого гнезда, пока не появился его владелец

- говорится в сообщении.

Как сообщается, в этот раз это зафиксировать удалось биологине 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швыдкой. Она сняла, как один из субантарктических пингвинов ворует камни из чужого гнезда. Правда, ненадолго — хозяин вскоре вернулся и остановил "строителя".

Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде17.03.25, 15:31 • 10722 просмотра

Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, обитающих возле "Вернадского", происходит антарктической весной (это когда в Украине осень). Тогда они прибывают на наш остров и готовятся к кладке яиц и выведению малышей. И, конечно, воруют друг у друга камни

- отмечают в Центре.

Почему же пингвин обустраивает гнездо именно сейчас, когда сезон закончился, а большинство уже готовится покинуть остров до зимы? У биологов есть несколько версий: возможно, это тренировка перед следующим сезоном или просто потребность реализовать врожденное поведение.

В целом же наши ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет

- говорится в сообщении.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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