Украинские полярники засняли уникальный "айсберг-сэндвич": что о нем известно

Украинские полярники засняли уникальный айсберг, напоминающий сэндвич - белый лед с ярко-синей прослойкой посередине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Детали

Отмечается, что когда-то давно, когда этот айсберг еще был частью ледника на суше, в нем образовалась трещина. Она заполнилась талой водой и замерзла. Это и есть синяя полоса.

Интересно, что тогда трещина проходила вертикально, а затем этот кусок откололся и перевернулся. Это можно понять по едва заметным полосам на белой части - фирновом льду. Он образуется наслоениями снега, который под действием собственного веса сжимается вплоть до структуры пористого шоколада, с замкнутыми пузырьками воздуха - говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, очевидно материнский ледник этого айсберга был малоподвижен.

Поскольку трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации. Поэтому вода, заполнившая трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и крепко склеить расколотые половинки - пояснил ученый.

Он также отметил, что этот ледник находился в более холодных условиях, чем ледники вблизи украинской станции.

На это указывает однородность фирнового льда. У ледников нашего района Антарктики - более выраженные прослойки, что является признаком сильного периодического таяния. Следовательно, происхождение этой глыбы льда либо высокогорное, либо же из краев далекого холодного юга - резюмировал специалист.

Напомним

Ранее в этом месяце украинские ученые показали зимний выход в Южный океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде, где находится станция "Академик Вернадский".

В апреле украинские ученые, работающие в Антарктиде, обнародовали снятое дроном видео антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский".

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