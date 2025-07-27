Украинские полярники засняли уникальный "айсберг-сэндвич": что о нем известно
Киев • УНН
Украинские полярники засняли уникальный айсберг, напоминающий сэндвич, с белым льдом и ярко-синей прослойкой посередине. Синяя полоса образовалась в результате замерзания талой воды в трещине, которая когда-то была вертикальной.
Украинские полярники засняли уникальный айсберг, напоминающий сэндвич - белый лед с ярко-синей прослойкой посередине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
Детали
Отмечается, что когда-то давно, когда этот айсберг еще был частью ледника на суше, в нем образовалась трещина. Она заполнилась талой водой и замерзла. Это и есть синяя полоса.
Интересно, что тогда трещина проходила вертикально, а затем этот кусок откололся и перевернулся. Это можно понять по едва заметным полосам на белой части - фирновом льду. Он образуется наслоениями снега, который под действием собственного веса сжимается вплоть до структуры пористого шоколада, с замкнутыми пузырьками воздуха
По словам руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, очевидно материнский ледник этого айсберга был малоподвижен.
Поскольку трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации. Поэтому вода, заполнившая трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и крепко склеить расколотые половинки
Он также отметил, что этот ледник находился в более холодных условиях, чем ледники вблизи украинской станции.
На это указывает однородность фирнового льда. У ледников нашего района Антарктики - более выраженные прослойки, что является признаком сильного периодического таяния. Следовательно, происхождение этой глыбы льда либо высокогорное, либо же из краев далекого холодного юга
Напомним
Ранее в этом месяце украинские ученые показали зимний выход в Южный океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде, где находится станция "Академик Вернадский".
В апреле украинские ученые, работающие в Антарктиде, обнародовали снятое дроном видео антарктического полосатика - кита, который распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский".
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