П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild
Київ • УНН
Біля острова Кабрера, неподалік від Майорки, зафіксовано п'ятиметрову тупорилу акулу, вид якої раніше не зустрічався у водах архіпелагу. Ця знахідка стала головною сенсацією дослідження акул і скатів у національному парку Кабрера.
Вчені фонду Save the Med зафіксували біля острова Кабрера, неподалік від Майорки, п'ятиметрову тупорилу акулу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Цей вид акул раніше ніколи не фіксували у водах архіпелагу. Як повідомили у міністерстві сільського господарства, рибальства та екології Балеарських островів, дана знахідка стала головною сенсацією масштабного дослідження акул і скатів у національному парку Кабрера.
За даними біологів, великі акули зустрічаються тут рідко: за весь минулий рік. Наприклад, було задокументовано тільки 17 блакитних акул, йдеться в публікації Bild.
Водночас вчені спостерігали 25 екземплярів котячих акул, а також вперше отримали зображення білого ската, що знаходиться під загрозою зникнення в Середземному морі.
Нагадаємо
Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.
