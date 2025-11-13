$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55
П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Біля острова Кабрера, неподалік від Майорки, зафіксовано п'ятиметрову тупорилу акулу, вид якої раніше не зустрічався у водах архіпелагу. Ця знахідка стала головною сенсацією дослідження акул і скатів у національному парку Кабрера.

П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild

Вчені фонду Save the Med зафіксували біля острова Кабрера, неподалік від Майорки, п'ятиметрову тупорилу акулу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Цей вид акул раніше ніколи не фіксували у водах архіпелагу. Як повідомили у міністерстві сільського господарства, рибальства та екології Балеарських островів, дана знахідка стала головною сенсацією масштабного дослідження акул і скатів у національному парку Кабрера.

За даними біологів, великі акули зустрічаються тут рідко: за весь минулий рік. Наприклад, було задокументовано тільки 17 блакитних акул, йдеться в публікації Bild.

Водночас вчені спостерігали 25 екземплярів котячих акул, а також вперше отримали зображення білого ската, що знаходиться під загрозою зникнення в Середземному морі.

Нагадаємо

Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.

Косатки полюють на великих білих акул все частіше із особливою метою - дослідження 05.11.25, 21:24 • 3184 перегляди

Євген Устименко

Новини Світу
Тварини
Середземне море
Bild
Південно-Африканська Республіка