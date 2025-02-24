МХП долучилася до підтримки збірної України на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді

Українська збірна вже повернулася з Invictus Games 2025 у Канаді, де її учасники не лише змагалися в різних дисциплінах, але й довели всьому світу: українська нація – нація нескорених і духом, і тілом. Цьогоріч до підтримки долучилася компанія МХП, передає УНН.

Деталі

"Ігри Нескорених 2025" проходили у канадських Вістлері та Ванкувері. Українська збірна була представлена найбільшим складом у своїй історії – 35 ветеранів та військовослужбовців.

"Ігри Нескорених 2025" вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту. Загалом спортивні заходи налічували 11 видів спорту: веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол та регбі на кріслах колісних, гірські лижі, бігові лижі, сноубординг, біатлон, скелетон і керлінг на кріслах колісних. "Ігри нескорених 2025" Україна закінчила з показником у 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.

"Тішимося, що цьогоріч підтримати нашу збірну долучилася й компанія МХП і благодійний фонд "МХП-Громаді" у межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч". Дякуємо вам за підтримку! Та дякуємо кожному, хто підтримує наших воїнів. Разом ми можемо значно більше!", - повідомили організатори заходу.

Відбір та підготовку збірної України 2025 року здійснює Мінветеранів, спільно з Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, ГО Центр ініціатив ПЖ та ГО "Ігри Інвіктус Україна", у межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору, ініційованої першою леді Олена Зеленська.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.