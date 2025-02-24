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МХП присоединилась к поддержке сборной Украины на "Іграх Нескорених 2025" в Канаде

МХП присоединилась к поддержке сборной Украины на "Іграх Нескорених 2025" в Канаде

Киев  •  УНН

 • 4428 просмотра

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Украинская сборная завоевала 32 медали на «Іграх Нескорених 2025» в Канаде. МХП и фонд «МХП-Громаді» присоединились к поддержке команды в рамках программы реинтеграции ветеранов.

Украинская сборная уже вернулась с Invictus Games 2025 в Канаде, где ее участники не только соревновались в различных дисциплинах, но и доказали всему миру: украинская нация - нация непокоренных и духом, и телом. В этом году к поддержке присоединилась компания МХП, передает УНН.

Детали

"Ігри Нескорених 2025" проходили в канадских Уистлере и Ванкувере. Украинская сборная была представлена самым большим составом в своей истории - 35 ветеранов и военнослужащих.

"Ігри Нескорених 2025" впервые проходили по „гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта. В целом спортивные мероприятия насчитывали 11 видов спорта: гребля на тренажерах, плавание, волейбол сидя, баскетбол и регби на креслах колесных, горные лыжи, беговые лыжи, сноубординг, биатлон, скелетон и керлинг на креслах колесных. "Ігри Нескорених 2025" Украина закончила с показателем в 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

"Рады, что в этом году поддержать нашу сборную присоединилась и компания МХП и благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч". Спасибо вам за поддержку! И спасибо каждому, кто поддерживает наших воинов. Вместе мы можем гораздо больше!", - сообщили организаторы мероприятия. 

Отбор и подготовку сборной Украины 2025 года осуществляет Минветеранов, совместно с Центром стратегических коммуникаций Stratcom Ukraine, ОО Центр инициатив ПЖ и ОО "Ігри Інвіктус Україна", в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной первой леди Елена Зеленская.

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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