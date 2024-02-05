Стадіон MetLife у Нью-Джерсі прийме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Київ • УНН
Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.
Фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться у Нью-Джерсі на стадіоні MetLife. Таке рішення прийняло ФІФА, передає УНН.
Деталі
Стадіон, який прийме фінал Чемпіонату світу з чоловічого футболу 2026 року, ФІФА визначила під час зустрічі у лондонському готелі Park Lane.
Стадіон MetLife вміщує 82 500 глядачів, і традиційно використовується для проведення матчів НФЛ, а футбольний матч вперше прийняв у травні 2010 року
Чемпіонат світу 2026 року пройде на 16 стадіонах у американських містах Нью-Йорк, Даллас, Маямі, Канзас-Сіті, Х'юстон, Атланта, Лос-Анджелес, Філадельфія, Сіетл, Сан-Франциско та Бостон, а також мексиканських Монтеррей, Гвадалахара та Мехіко і канадських Ванкувер і Торонто.
MetLife є домашньою ареною для "Нью-Йорк Гігантс" та "Нью-Йорк Джетс". Він випередив стадіон "АТ&Т" у Далласі та лос-анджелеський стадіон "Софі". Однак Даллас прийме найбільше матчів на турнірі - дев'ять, тоді як Лос-Анджелес покаже матч-відкриття турніру, який відбудеться 12 червня у США.
Матч-відкриття Чемпіонату світу 2026 року відбудеться 11 червня на стадіоні "Естадіо Ацтека" в Мехіко. Днем пізніше на стадіоні BMO Field у Торонто зіграє збірна Канади.
Стадіон "Хард Рок" у Маямі стане місцем проведення матчу плей-офф за третє місце, а стадіон "Мерседес-Бенц" у Далласі та Атланті прийматиме півфінали.
Нагадаємо
Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня 2026 року і завершить перший в історії турнір за участю 48 країн - це більше, ніж у форматі з 32-ма командами, який існував з 1998 року.
Оновлений турнір складатиметься з 12 груп по чотири команди, кожна з яких по дві кращі команди вийде до плей-офф разом з вісьмома найкращими командами, що посядуть треті місця.
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