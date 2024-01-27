Українську футбольну команду ветеранів з ампутаціями не випустили за кордон
Київ • УНН
Футбольну команду "Покрова", що складається переважно з військовослужбовців, не випустили за кордон через відсутність необхідних документів. Однак прикордонники вживають заходів, щоб допомогти команді перетнути кордон пізніше.
Команду "Покрова АМП" першого в Україні футбольного клубу гравців з ампутаціями не випустили за кордон. ДПСУ пояснили причину, передає УНН.
Деталі
Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди "Покрова АМП", прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону
Доповнення
ДПСУ зазначили, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів.
Проте прикордонники вживають заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону.
Довідково
"Покрова АМП" на 80% складається з військових, які захищали Україну від рф на фронті. Це перша в Україні футбольна команда осіб з ампутаціями, а також перша у світі, яка тренується на снігу.
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