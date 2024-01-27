Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу

Команду "Покрова АМП" первого в Украине футбольного клуба игроков с ампутациями не выпустили за границу. ГПСУ объяснили причину, передает УНН.

Детали

При изучении законных оснований для выезда за границу игроков, которые вошли в футбольную команду "Покрова АМП", пограничники установили, что большинство лиц из состава команды, которые являются действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы - говорится в сообщении.

Дополнение

ГНСУ отметили, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые действия по согласованию разрешений для команды и получения положительного результата рассмотрения писем.

Однако пограничники принимают меры, чтобы помочь команде в пересечении границы.

Справочно

"Покрова АМП" на 80% состоит из военных, которые защищали Украину от рф на фронте. Это первая в Украине футбольная команда лиц с ампутациями, а также первая в мире, которая тренируется на снегу.

Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"