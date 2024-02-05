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Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года

Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:21  •  12238 просмотра

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Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Финал Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Такое решение приняло ФИФА, передает УНН.

Детали

Стадион, который примет финал Чемпионата мира по мужскому футболу 2026 года, ФИФА определила во время встречи в лондонском отеле Park Lane.

Стадион MetLife вмещает 82 500 зрителей, и традиционно используется для проведения матчей НФЛ, а футбольный матч впервые принял в мае 2010 года

Чемпионат мира 2026 года пройдет на 16 стадионах в американских городах Нью-Йорк, Даллас, Майами, Канзас-Сити, Хьюстон, Атланта, Лос-Анджелес, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско и Бостон, а также мексиканских Монтеррей, Гвадалахара и Мехико и канадских Ванкувер и Торонто.

MetLife является домашней ареной для "Нью-Йорк Гигантс" и "Нью-Йорк Джетс". Он опередил стадион "АТ&Т" в Далласе и стадион "Софи" в Лос-Анджелесе. Однако Даллас примет больше всего матчей на турнире - девять, тогда как Лос-Анджелес покажет матч-открытие турнира, который состоится 12 июня в США.

Матч-открытие Чемпионата мира 2026 года состоится 11 июня на стадионе "Эстадио Ацтека" в Мехико. Днем позже на стадионе BMO Field в Торонто сыграет сборная Канады.

Стадион "Хард Рок" в Майами станет местом проведения матча плей-офф за третье место, а стадион "Мерседес-Бенц" в Далласе и Атланте будет принимать полуфиналы.

Напомним,

Финал чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года и завершит первый в истории турнир с участием 48 стран - это больше, чем в формате с 32-мя командами, который существовал с 1998 года.

Обновленный турнир будет состоять из 12 групп по четыре команды, каждая из которых по две лучшие команды выйдет в плей-офф вместе с восемью лучшими командами, которые займут третьи места.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Стадіон MetLife у Нью-Джерсі прийме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року
MetLife Stadium in New Jersey will host the final of the 2026 FIFA World Cup
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Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года

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