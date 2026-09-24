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Laver Cup 2026 у Лондоні: тенісний турнір 25–27 вересня

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Кубок Лейвера відбудеться в Лондоні 25–27 вересня за участю команд Європи та Світу. Через травми склад Світу змінили Серундоло й Накашіма.

Laver Cup 2026 у Лондоні: тенісний турнір 25–27 вересня

Кубок Лейвера-2026 - міжнародний чоловічий тенісний турнір, що проводиться на критих кортах між командою Європи та командою Світу, пройде в Лондоні 25–27 вересня. У дев’ятому розіграші турніру збірна Європи спробує повернути трофей після минулорічної поразки в Сан-Франциско, пише УНН.

The O2 Arena London: Laver Cup повертається до британської столиці

Кубок Лейвера, названий на честь австралійської тенісної легенди Рода Лейвера, проводиться щорічно з 2017 року. З моменту заснування турнір відбувся в Празі (2017), Чикаго (2018), Женеві (2019), Бостоні (2021), Лондоні (2022), Ванкувері (2023) і Берліні (2024). У 2025 році Кубок Лейвера пройшов в Сан-Франциско.

Ми раді повернути Кубок Лейвера до Лондон, одне з найбільших спортивних міст світу. Лондон у 2022 році встановив новий стандарт, подарувавши один із найуспішніших та найемоційніших розіграшів турніру

- казав голова Кубка Лейвера і генеральний директор агентства TEAM8 Тоні Годсік.

Саме у Лондоні 2022 року завершив кар'єру швейцарець Роджер Федерер, який був ідейним організатором змагань і є співзасновником турніру. У прощальному матчі він зіграв у парі з Рафаелем Надалем проти американців Джека Сока та Френсіса Тіафо. Команда світу того року здобула першу перемогу в історії турніру (13:8).

Лондон стане першим містом, яке прийме Кубок Лейвера вдруге. Арена The O2, що вміщає 20 тис. глядачів, раніше проводила матчі ATP Finals з 2009 по 2020 роки.

2026 Laver Cup: хто зіграє за збірні Європи та Світу

На турнірі Laver Cup 2026, який проходить у Лондоні, сформовано наступні склади збірних Європи та Світу:

Європа:

  • Яннік Ноа (капітан);
    • Тім Генман (віце-капітан);
      • Карлос Алькарас (Іспанія);
        • Александр Звєрєв (Німеччина);
          • Флавіо Коболлі (Італія);
            • Якуб Меншик (Чехія);
              • Каспер Рууд (Норвегія);
                • Рафаель Ходар (Іспанія).
                  • Збірна Світу:
                    • Андре Агассі (капітан);
                      • Патрік Рафтер (віце-капітан);
                        • Алекс де Мінор (Австралія);
                          • Тейлор Фріц (США);
                            • Александр Бублик (Казахстан);
                              • Лернер Тієн (США);
                                • Томмі Пол (США);
                                  • Бен Шелтон (США);

                                    Проте, напередодні у збірній Світу відбулися заміни. Через травми вилетіли Пол та Шелтон. Замість Пола зіграє аргентинський тенісист Франсіско Серундоло, а замість Шелдона - американець Брендон Накашіма.

                                    Франсіско Серундоло

                                    Серундоло двічі допомагав збірній Світу виграти турнір – у Ванкувері-2023 та Сан-Франциско-2025. Його особистий баланс в одиночних матчах Кубка Лейвера становить 3–1.

                                    Брендон Накашіма

                                    Накашіма прибув до Лондона після сильного сезону 2026 року, в якому він вперше увійшов до топ-20 світу. Він вперше дійшов до фіналу ATP Masters 1000 у Монреалі в серпні, а наступного тижня – до півфіналу турніру ATP Masters 1000 у Цинциннаті.

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                                    Розклад Кубка Лейвера на 25–27 вересня

                                    Кубок Лейвера пройде в Лондоні 25–27 вересня. У дев’ятому розіграші турніру збірна Європи спробує повернути трофей після минулорічної поразки в Сан-Франциско.

                                    Формат Кубка Лейвера залишається незмінним: протягом трьох днів команди проведуть до 12 матчів - дев’ять одиночних і три парні. За перемогу в п’ятницю нараховується одне очко, у суботу - два, у неділю - три. Для загальної перемоги потрібно першими набрати 13 очок.

                                    У п’ятницю та суботу відбудуться денна й вечірня сесії, а недільна програма розпочнеться з парного матчу.

                                    Учасники Кубка Лейвера-2026 взяли участь у традиційній передтурнірній фотосесії.

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