Laver Cup 2026 у Лондоні: тенісний турнір 25–27 вересня
Київ • УНН
Кубок Лейвера відбудеться в Лондоні 25–27 вересня за участю команд Європи та Світу. Через травми склад Світу змінили Серундоло й Накашіма.
Кубок Лейвера-2026 - міжнародний чоловічий тенісний турнір, що проводиться на критих кортах між командою Європи та командою Світу, пройде в Лондоні 25–27 вересня. У дев’ятому розіграші турніру збірна Європи спробує повернути трофей після минулорічної поразки в Сан-Франциско, пише УНН.
The O2 Arena London: Laver Cup повертається до британської столиці
Кубок Лейвера, названий на честь австралійської тенісної легенди Рода Лейвера, проводиться щорічно з 2017 року. З моменту заснування турнір відбувся в Празі (2017), Чикаго (2018), Женеві (2019), Бостоні (2021), Лондоні (2022), Ванкувері (2023) і Берліні (2024). У 2025 році Кубок Лейвера пройшов в Сан-Франциско.
Ми раді повернути Кубок Лейвера до Лондон, одне з найбільших спортивних міст світу. Лондон у 2022 році встановив новий стандарт, подарувавши один із найуспішніших та найемоційніших розіграшів турніру
Саме у Лондоні 2022 року завершив кар'єру швейцарець Роджер Федерер, який був ідейним організатором змагань і є співзасновником турніру. У прощальному матчі він зіграв у парі з Рафаелем Надалем проти американців Джека Сока та Френсіса Тіафо. Команда світу того року здобула першу перемогу в історії турніру (13:8).
Лондон стане першим містом, яке прийме Кубок Лейвера вдруге. Арена The O2, що вміщає 20 тис. глядачів, раніше проводила матчі ATP Finals з 2009 по 2020 роки.
2026 Laver Cup: хто зіграє за збірні Європи та Світу
На турнірі Laver Cup 2026, який проходить у Лондоні, сформовано наступні склади збірних Європи та Світу:
Європа:
- Яннік Ноа (капітан);
- Тім Генман (віце-капітан);
- Карлос Алькарас (Іспанія);
- Александр Звєрєв (Німеччина);
- Флавіо Коболлі (Італія);
- Якуб Меншик (Чехія);
- Каспер Рууд (Норвегія);
- Рафаель Ходар (Іспанія).
- Збірна Світу:
- Андре Агассі (капітан);
- Патрік Рафтер (віце-капітан);
- Алекс де Мінор (Австралія);
- Тейлор Фріц (США);
- Александр Бублик (Казахстан);
- Лернер Тієн (США);
- Томмі Пол (США);
- Бен Шелтон (США);
Проте, напередодні у збірній Світу відбулися заміни. Через травми вилетіли Пол та Шелтон. Замість Пола зіграє аргентинський тенісист Франсіско Серундоло, а замість Шелдона - американець Брендон Накашіма.
Франсіско Серундоло
Серундоло двічі допомагав збірній Світу виграти турнір – у Ванкувері-2023 та Сан-Франциско-2025. Його особистий баланс в одиночних матчах Кубка Лейвера становить 3–1.
Брендон Накашіма
Накашіма прибув до Лондона після сильного сезону 2026 року, в якому він вперше увійшов до топ-20 світу. Він вперше дійшов до фіналу ATP Masters 1000 у Монреалі в серпні, а наступного тижня – до півфіналу турніру ATP Masters 1000 у Цинциннаті.
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Розклад Кубка Лейвера на 25–27 вересня
Кубок Лейвера пройде в Лондоні 25–27 вересня. У дев’ятому розіграші турніру збірна Європи спробує повернути трофей після минулорічної поразки в Сан-Франциско.
Формат Кубка Лейвера залишається незмінним: протягом трьох днів команди проведуть до 12 матчів - дев’ять одиночних і три парні. За перемогу в п’ятницю нараховується одне очко, у суботу - два, у неділю - три. Для загальної перемоги потрібно першими набрати 13 очок.
У п’ятницю та суботу відбудуться денна й вечірня сесії, а недільна програма розпочнеться з парного матчу.
Учасники Кубка Лейвера-2026 взяли участь у традиційній передтурнірній фотосесії.
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