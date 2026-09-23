Іспанія стала другою півфіналісткою Кубка Біллі Джин Кінг-2026

Головний трофей Кубка Біллі Джин Кінг Фото: billiejeankingcup.com

Збірна Іспанії стала другою півфіналісткою Кубка Біллі Джин Кінг-2026 та зіграє з Чехією, передає УНН.

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У вирішальній парній зустрічі Крістіна Букша і Сара Соррібес Тормо здолали Анну Даніліну та Жибек Куламбаєву. Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

Збірна Іспанії вшосте грає у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг в оновленому форматі та вперше пробилася до півфіналу. Тричі тенісистки програвали на груповому етапі, а два попередні сезони поступалися у чвертьфіналі.

Іспанки є п’ятиразовими володарками чемпіонського трофею, а востаннє вони грали у півфіналі командних змагань ще 2008 року.

Першою у півфінал вийшла збірна Чехії, яка обіграла Велику Британію.

Зазначимо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії у китайському Шеньчжені. Початок – о 05:00 за київським часом. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів.

У Федерації тенісу України зазначили, що Національна збірна України суттєво змінила склад команди на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг у порівнянні з попередньою заявкою. За команду не зіграють: Марта Костюк, Олександра Олійникова та Даяна Ястремська.

Натомість у Шеньчжені ми побачимо: Еліну Світоліну, Ангеліну Калініну, Катарину Завацьку та Людмилу Кіченок.

У іншому чвертьфіналі зустрінуться представниці Китаю та Італії.

Нагадаємо

Чоловіча збірна України з тенісу перемогла Кіпр із рахунком 3:1 у Другій світовій групі Кубка Девіса та вийшла до плейоф Першої світової групи. Вирішальне очко українцям приніс Георгій Кравченко.