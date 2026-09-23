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Испания стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг — 2026

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

Испания победила Казахстан в парном матче и сыграет в полуфинале с Чехией. Украина 24 сентября встретится с Бельгией.

Испания стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг — 2026
Главный трофей Кубка Билли Джин Кинг Фото: billiejeankingcup.com

Сборная Испании стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг-2026 и сыграет с Чехией, передает УНН

Детали

В решающей парной встрече Кристина Букша и Сара Соррибес Тормо одолели Анну Данилину и Жибек Куламбаеву. Игра продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Сборная Испании в шестой раз играет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в обновленном формате и впервые пробилась в полуфинал. Трижды теннисистки проигрывали на групповом этапе, а два предыдущих сезона уступали в четвертьфинале.

Испанки являются пятикратными обладательницами чемпионского трофея, а в последний раз они играли в полуфинале командного соревнования еще в 2008 году.

Первой в полуфинал вышла сборная Чехии, которая обыграла Великобританию. 

Отметим, что сборная Украины в четвертьфинале КБДК 24 сентября сыграет матч против Бельгии в китайском Шэньчжэне. Начало — в 05:00 по киевскому времени. Формат встречи — два одиночных матча и парный поединок, до двух выигранных сетов. 

В Федерации тенниса Украины отметили, что Национальная сборная Украины существенно изменила состав команды на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг по сравнению с предыдущей заявкой. За команду не сыграют: Марта Костюк, Александра Олейникова и Даяна Ястремская.

Вместо этого в Шэньчжэне мы увидим: Элину Свитолину, Ангелину Калинину, Катарину Завацкую и Людмилу Киченок.

В другом четвертьфинале встретятся представительницы Китая и Италии. 

Напомним 

Мужская сборная Украины по теннису победила Кипр со счетом 3:1 во Второй мировой группе Кубка Дэвиса и вышла в плей-офф Первой мировой группы. Решающее очко украинцам принес Георгий Кравченко. 

Павел Башинский

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