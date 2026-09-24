Кубок Лейвера-2026 в Лондоне: теннисный турнир 25–27 сентября

Кубок Лейвера-2026 — международный мужской теннисный турнир, который проводится на крытых кортах между сборной Европы и сборной мира, пройдет в Лондоне 25–27 сентября. В девятом розыгрыше турнира сборная Европы попытается вернуть трофей после прошлогоднего поражения в Сан-Франциско, пишет УНН.

The O2 Arena London: Кубок Лейвера возвращается в британскую столицу

Кубок Лейвера, названный в честь австралийской теннисной легенды Рода Лейвера, проводится ежегодно с 2017 года. С момента основания турнир прошел в Праге (2017), Чикаго (2018), Женеве (2019), Бостоне (2021), Лондоне (2022), Ванкувере (2023) и Берлине (2024). В 2025 году Кубок Лейвера прошел в Сан-Франциско.

Мы рады вернуть Кубок Лейвера в Лондон, один из крупнейших спортивных городов мира. Лондон в 2022 году установил новый стандарт, подарив один из самых успешных и эмоциональных розыгрышей турнира — сказал председатель Кубка Лейвера и генеральный директор агентства TEAM8 Тони Годсик.

Именно в Лондоне в 2022 году завершил карьеру швейцарец Роджер Федерер, который был идейным организатором соревнований и является сооснователем турнира. В прощальном матче он сыграл в паре с Рафаэлем Надалем против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Сборная мира в том году одержала первую победу в истории турнира (13:8).

Лондон станет первым городом, который примет Кубок Лейвера во второй раз. Арена The O2, вмещающая 20 тыс. зрителей, ранее принимала матчи ATP Finals с 2009 по 2020 год.

2026 Laver Cup: кто сыграет за сборные Европы и мира

На турнире Laver Cup 2026, который проходит в Лондоне, сформированы следующие составы сборных Европы и мира:

Европа:

Янник Ноа (капитан);

Тим Хенман (вице-капитан);

Карлос Алькарас (Испания);

Александр Зверев (Германия);

Флавио Коболли (Италия);

Якуб Меншик (Чехия);

Каспер Рууд (Норвегия);

Рафаэль Ходар (Испания).

Сборная мира:

Андре Агасси (капитан);

Патрик Рафтер (вице-капитан);

Алекс де Минор (Австралия);

Тейлор Фриц (США);

Александр Бублик (Казахстан);

Лернер Тьен (США);

Томми Пол (США);

Бен Шелтон (США);

Однако накануне в сборной мира произошли замены. Из-за травм выбыли Пол и Шелтон. Вместо Пола сыграет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, а вместо Шелтона — американец Брэндон Накашима.

Франсиско Серундоло

Серундоло дважды помогал сборной мира выиграть турнир — в Ванкувере-2023 и Сан-Франциско-2025. Его личный баланс в одиночных матчах Кубка Лейвера составляет 3–1.

Брэндон Накашима

Накашима прибыл в Лондон после сильного сезона 2026 года, в котором впервые вошел в топ-20 мира. В августе он впервые дошел до финала турнира ATP Masters 1000 в Монреале, а на следующей неделе — до полуфинала турнира ATP Masters 1000 в Цинциннати.

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Расписание Кубка Лейвера на 25–27 сентября

Кубок Лейвера пройдет в Лондоне 25–27 сентября. В девятом розыгрыше турнира сборная Европы попытается вернуть трофей после прошлогоднего поражения в Сан-Франциско.

Формат Кубка Лейвера остается неизменным: в течение трех дней команды проведут до 12 матчей — девять одиночных и три парных. За победу в пятницу начисляется одно очко, в субботу — два, в воскресенье — три. Для общей победы необходимо первой набрать 13 очков.

В пятницу и субботу состоятся дневная и вечерняя сессии, а воскресная программа начнется с парного матча.

Участники Кубка Лейвера-2026 приняли участие в традиционной предтурнирной фотосессии.

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