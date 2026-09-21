Украина пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса, Кравченко разгромил первую ракетку Кипра
Киев • УНН
Сборная Украины победила Кипр со счётом 3:1 во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. Решающее очко завоевал Георгий Кравченко.
Мужская сборная Украины по теннису победила Кипр со счётом 3:1 во Второй мировой группе Кубка Дэвиса и вышла в плей-офф Первой мировой группы. Решающее очко украинцам принёс Георгий Кравченко, сообщает Федерация тенниса Украины, пишет УНН.
Детали
В четвёртом матче противостояния Кравченко встретился с первой ракеткой Кипра Мелиосом Эфстатиу. Украинец разгромил соперника в двух сетах – 6:0, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Для 26-летнего Кравченко это был дебютный матч за сборную в Кубке Дэвиса. В первый день противостояния он также победил Фотоса Фотиадеса – 6:4, 6:1. Ещё одно очко Украине принёс Алексей Крутых, который одолел Эфстатиу – 6:2, 1:6, 6:4.
Украина сыграет в плей-офф в 2027 году
Единственное поражение украинцы потерпели в парном матче. Владислав Орлов и Александр Овчаренко уступили Стилианосу Христодулу и Элефтериосу Неосу – 3:6, 4:6.
Благодаря победе над Кипром сборная Украины получила право сыграть в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса в 2027 году.
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