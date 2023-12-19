На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов
Киев • УНН
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.
На аукционе Julien's Auctions продали платье, которое впервые было надето принцессой Дианой в 1985 году, за рекордные 1,1 миллиона долларов, что в 11 раз выше ориентировочной цену, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На аукционе было продано вечернее платье покойной принцессы Дианы за 1,1 млн долларов. Платье продали в 11 раз дороже, чем его оценочная стоимость - 100 тыс. - 200 тыс. долларов.
Принцесса Диана впервые надела черно-синее вечернее платье от дизайнера Жака Азагури во Флоренции в 1985 году. Диана также надевала это платье во время визита в Ванкувер.
Платье состоит из длинного черного бархатного лифа, расшитого синими звездочками, и двухъярусной юбки из органзы синего цвета с поясом и бантом, украшенной поясом и бантом.
Также с молотка ушла розовая шифоновая блузка Emanuels, которую Диана носила на своем помолвочном портрете 1981 года, которая была продана на том же аукционе за 381 тыс. долларов, что почти в четыре раза больше первоначальной оценки - 80 тыс. - 100 тыс. долларов.
Напомним,
В Великобритании
Британии на аукционе за более 4 тыс. долларов продали новогоднюю елку, которая была
приобретена в 1920 году.
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На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.
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