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На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 10:01  •  17985 просмотра

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Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.

На аукционе Julien's Auctions продали платье, которое впервые было надето принцессой Дианой в 1985 году, за рекордные 1,1 миллиона долларов, что в 11 раз выше ориентировочной цену, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На аукционе было продано вечернее платье покойной принцессы Дианы за 1,1 млн долларов. Платье продали в 11 раз дороже, чем его оценочная стоимость - 100 тыс. - 200 тыс. долларов.

Принцесса Диана впервые надела черно-синее вечернее платье от дизайнера Жака Азагури во Флоренции в 1985 году. Диана также надевала это платье во время визита в Ванкувер.

Платье состоит из длинного черного бархатного лифа, расшитого синими звездочками, и двухъярусной юбки из органзы синего цвета с поясом и бантом, украшенной поясом и бантом.

Также с молотка ушла розовая шифоновая блузка Emanuels, которую Диана носила на своем помолвочном портрете 1981 года, которая была продана на том же аукционе за 381 тыс. долларов, что почти в четыре раза больше первоначальной оценки - 80 тыс. - 100 тыс. долларов.

Напомним,

В Великобритании Британии на аукционе за более 4 тыс. долларов продали новогоднюю елку, которая была приобретена в 1920 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

Павел Башинский

Павел Башинский

УНН Lite
На аукціоні продали сукню принцеси Діани за рекордні 1,1 млн доларів
Princess Diana's dress sold at auction for a record $1.1 million
Новости по теме

На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов

Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.

УНН Lite •   •  17985 просмотра
На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов

Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области

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Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.

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В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"

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Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

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В российских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был активирован план "Ковер", который перенаправлял рейсы в "Шереметьево" в связи с временными ограничениями.

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россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

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