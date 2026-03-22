Усик стал первым вице-президентом футбольного клуба "Полесье" и сразу же заговорил о реформе
Боксер Александр Усик занял руководящую должность в ФК Полесье для развития спорта. Его первым приоритетом станет внедрение судейской реформы в Украине.
Я начинаю новую главу - как первый вице-президент футбольного клуба "Полесье". Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне
Боксер добавил, что всегда говорил: сила - в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются с ним и в новом амплуа.
Одно из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры
Боксер также поблагодарил "Полесье" за доверие.
Двигаемся вперед вместе
Президент ФК Полесье Геннадий Буткевич заявил, что с Усиком легче, чем с футболистами. Александр Усик дебютировал за Полесье в матче против канадского Ванкувера, заменив нападающего на 75-й минуте.