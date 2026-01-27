Олександр Усик у складі "Полісся"? Геннадій Буткевич зробив несподівану заяву, яка швидко втілилася в життя

Президент футбольного клубу Полісся (Житомир) Геннадій Буткевич зробив досить резонансну заяву під час зборів команди, які проходять в іспанській Марабельї. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний ютуб-канал клубу.

Отож, журналісти запитали у Геннадія Буткевича про те, чи має шанси дебютувати за їх команду абсолютний чемпіон світу с боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Президент "вовків" відповів досить чітко, розставши всі крапки над "і". Його репліка, можливо, видалася дещо іронічною, адже Буткевич порівняв Олександра з іншими футболістами його команди.

"З Усиком набагато легше, ніж з футболістами" - зазначив Буткевич.

Як виявилося, президент клубу не збрехав і знаменитий боксер буквально на другий день дебютував за Полісся у матчі проти канадського Ванкувера. Підопічні Руслана Ротаня перемогли своїх суперників з рахунком 2:0, а Олександр на 75-й хвилині замінив нападника Миколу Гайдучика.

