Олександр Усик у складі "Полісся"? Геннадій Буткевич зробив несподівану заяву, яка швидко втілилася в життя
Президент ФК Полісся Геннадій Буткевич заявив, що з Усиком легше, ніж з футболістами. Олександр Усик дебютував за Полісся у матчі проти канадського Ванкувера, замінивши нападника на 75-й хвилині.
Президент футбольного клубу Полісся (Житомир) Геннадій Буткевич зробив досить резонансну заяву під час зборів команди, які проходять в іспанській Марабельї. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний ютуб-канал клубу.
Отож, журналісти запитали у Геннадія Буткевича про те, чи має шанси дебютувати за їх команду абсолютний чемпіон світу с боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Президент "вовків" відповів досить чітко, розставши всі крапки над "і". Його репліка, можливо, видалася дещо іронічною, адже Буткевич порівняв Олександра з іншими футболістами його команди.
"З Усиком набагато легше, ніж з футболістами" - зазначив Буткевич.
Як виявилося, президент клубу не збрехав і знаменитий боксер буквально на другий день дебютував за Полісся у матчі проти канадського Ванкувера. Підопічні Руслана Ротаня перемогли своїх суперників з рахунком 2:0, а Олександр на 75-й хвилині замінив нападника Миколу Гайдучика.
