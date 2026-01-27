$43.130.01
Эксклюзив
13:14
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
13:14
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00
Александр Усик в составе "Полесья"? Геннадий Буткевич сделал неожиданное заявление, которое быстро воплотилось в жизнь

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Президент ФК Полесье Геннадий Буткевич заявил, что с Усиком легче, чем с футболистами. Александр Усик дебютировал за Полесье в матче против канадского Ванкувера, заменив нападающего на 75-й минуте.

Александр Усик в составе "Полесья"? Геннадий Буткевич сделал неожиданное заявление, которое быстро воплотилось в жизнь

Президент футбольного клуба «Полесье» (Житомир) Геннадий Буткевич сделал довольно резонансное заявление во время сборов команды, которые проходят в испанской Марбелье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный ютуб-канал клуба.

Итак, журналисты спросили у Геннадия Буткевича о том, имеет ли шансы дебютировать за их команду абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Президент "волков" ответил довольно четко, расставив все точки над "и". Его реплика, возможно, показалась несколько ироничной, ведь Буткевич сравнил Александра с другими футболистами его команды.

"С Усиком намного легче, чем с футболистами" - отметил Буткевич.

Как оказалось, президент клуба не соврал и знаменитый боксер буквально на второй день дебютировал за «Полесье» в матче против канадского «Ванкувера». Подопечные Руслана Ротаня победили своих соперников со счетом 2:0, а Александр на 75-й минуте заменил нападающего Николая Гайдучика.

Станислав Кармазин

Спорт
Канада
Испания
Александр Усик