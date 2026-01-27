Александр Усик в составе "Полесья"? Геннадий Буткевич сделал неожиданное заявление, которое быстро воплотилось в жизнь

Президент футбольного клуба «Полесье» (Житомир) Геннадий Буткевич сделал довольно резонансное заявление во время сборов команды, которые проходят в испанской Марбелье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный ютуб-канал клуба.

Итак, журналисты спросили у Геннадия Буткевича о том, имеет ли шансы дебютировать за их команду абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Президент "волков" ответил довольно четко, расставив все точки над "и". Его реплика, возможно, показалась несколько ироничной, ведь Буткевич сравнил Александра с другими футболистами его команды.

Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри

"С Усиком намного легче, чем с футболистами" - отметил Буткевич.

Как оказалось, президент клуба не соврал и знаменитый боксер буквально на второй день дебютировал за «Полесье» в матче против канадского «Ванкувера». Подопечные Руслана Ротаня победили своих соперников со счетом 2:0, а Александр на 75-й минуте заменил нападающего Николая Гайдучика.

Рейтинг лучших боксеров в 21 веке: Усик вне топ-3