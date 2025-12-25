Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 32510 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 50074 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 28220 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 41211 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 45441 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23189 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23247 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37293 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52880 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72435 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
70%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года24 декабря, 22:44 • 5426 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 4848 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 7686 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 11670 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 17392 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 32511 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 24796 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 50074 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 41211 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 45441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 72 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 1848 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 15583 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 27024 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 14789 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Сериал
Шахед-136

Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Александр Усик стал первым в рейтинге P4P по версии The Ring, а в тяжелом весе произошли значительные изменения. Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер выбыли из списка.

Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри

В рождественском рейтинге шоу "The Ring" произошли значительные изменения в тяжелом весе и в списке Р4Р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Ring.

Подробности

В тяжеловесной категории из списка выбыли Тайсон Фьюри из-за бездействия и Джозеф Паркер после положительного теста на наркотики. Новым боксером №1 в дивизионе стал Фабио Уордли.

Также в топ-10 вошли новички – Ричард Торрес-младший (9-е место) и Мурат Гассиев (10-е место). Чемпионом The Ring в дивизионе остается Александр Усик с рекордом 24-0 (15 КО).

В то время как в списке Р4Р произошли ключевые перестановки после того, как Теренс Кроуфорд завершил карьеру и покинул первую позицию. Новым номером один стал Александр Усик.

На второе место поднялся Наоя Иноуэ, третьим идет Джесси Родригес. Все боксеры ниже поднялись на одну позицию, а Оскар Колласо дебютировал в рейтинге на 10-м месте.

Обновления рейтингов The Ring также коснулись нескольких низших весовых категорий, в частности младшей полулегкой, легчайшей и младшей легчайшей веса. Наибольшее внимание на этот раз привлекли именно изменения в тяжелом весе и первое место Александра Усика в мировом рейтинге "фунт за фунт".

Напомним

Чемпион мира по боксу Александр Усик остается на втором месте в рейтинге P4P по версии The Ring. Первое место занимает Теренс Кроуфорд, а третье - Наоя Иноуэ.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Александр Усик