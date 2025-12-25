Обновленные рейтинги The Ring: Усик - №1 P4P, в тяжелом весе новый лидер после выбывания Фьюри
Киев • УНН
Александр Усик стал первым в рейтинге P4P по версии The Ring, а в тяжелом весе произошли значительные изменения. Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер выбыли из списка.
В рождественском рейтинге шоу "The Ring" произошли значительные изменения в тяжелом весе и в списке Р4Р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Ring.
Подробности
В тяжеловесной категории из списка выбыли Тайсон Фьюри из-за бездействия и Джозеф Паркер после положительного теста на наркотики. Новым боксером №1 в дивизионе стал Фабио Уордли.
Также в топ-10 вошли новички – Ричард Торрес-младший (9-е место) и Мурат Гассиев (10-е место). Чемпионом The Ring в дивизионе остается Александр Усик с рекордом 24-0 (15 КО).
В то время как в списке Р4Р произошли ключевые перестановки после того, как Теренс Кроуфорд завершил карьеру и покинул первую позицию. Новым номером один стал Александр Усик.
На второе место поднялся Наоя Иноуэ, третьим идет Джесси Родригес. Все боксеры ниже поднялись на одну позицию, а Оскар Колласо дебютировал в рейтинге на 10-м месте.
Обновления рейтингов The Ring также коснулись нескольких низших весовых категорий, в частности младшей полулегкой, легчайшей и младшей легчайшей веса. Наибольшее внимание на этот раз привлекли именно изменения в тяжелом весе и первое место Александра Усика в мировом рейтинге "фунт за фунт".
Напомним
Чемпион мира по боксу Александр Усик остается на втором месте в рейтинге P4P по версии The Ring. Первое место занимает Теренс Кроуфорд, а третье - Наоя Иноуэ.