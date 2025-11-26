$42.370.10
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Олександр Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик залишається на другому місці у рейтингу P4P за версією The Ring. Перше місце посідає Теренс Кроуфорд, а третє – Наоя Іноуе.

Олександр Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу з боксу WBA, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишається на другому місці у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), який публікує видання The Ring. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Перше місце у переліку і надалі посідає абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Замикає трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії  абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Довідково

Теренс Кроуфорд очолив рейтинг P4P після своєї переконливої перемоги над Саулем "Канело" Альваресом у вересні 2025 року, ставши першим боксером в еру чотирьох поясів, який здобув статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових категоріях.

Олександр Усик стабільно утримує другу позицію в більшості авторитетних рейтингів, таких як ESPN та The Ring.

Наоя Іноуе ("Монстр") вважається одним із найбільш домінуючих бійців сучасності у нижчих вагових категоріях.

Нагадаємо

Раніше цього місяця країнський боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, звільнивши чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Олександр Усик