Олександр Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Київ • УНН
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик залишається на другому місці у рейтингу P4P за версією The Ring. Перше місце посідає Теренс Кроуфорд, а третє – Наоя Іноуе.
Чемпіон світу з боксу WBA, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишається на другому місці у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), який публікує видання The Ring. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Перше місце у переліку і надалі посідає абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Замикає трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.
Довідково
Теренс Кроуфорд очолив рейтинг P4P після своєї переконливої перемоги над Саулем "Канело" Альваресом у вересні 2025 року, ставши першим боксером в еру чотирьох поясів, який здобув статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових категоріях.
Олександр Усик стабільно утримує другу позицію в більшості авторитетних рейтингів, таких як ESPN та The Ring.
Наоя Іноуе ("Монстр") вважається одним із найбільш домінуючих бійців сучасності у нижчих вагових категоріях.
Нагадаємо
Раніше цього місяця країнський боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, звільнивши чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.
