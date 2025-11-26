Олександр Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу з боксу WBA, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишається на другому місці у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), який публікує видання The Ring. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Перше місце у переліку і надалі посідає абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Замикає трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Довідково

Теренс Кроуфорд очолив рейтинг P4P після своєї переконливої перемоги над Саулем "Канело" Альваресом у вересні 2025 року, ставши першим боксером в еру чотирьох поясів, який здобув статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових категоріях.

Олександр Усик стабільно утримує другу позицію в більшості авторитетних рейтингів, таких як ESPN та The Ring.

Наоя Іноуе ("Монстр") вважається одним із найбільш домінуючих бійців сучасності у нижчих вагових категоріях.

Нагадаємо

Раніше цього місяця країнський боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, звільнивши чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.

