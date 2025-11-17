Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу: українець звільнив чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO

Український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик відмовився від титулу WBO. Про це йдеться у повідомленні організації в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"WBO глибоко вшановує чемпіона такого рівня як на рингу, так і поза ним. Усик уособлює досконалість, дисципліну, чесність і патріотизм. Він є джерелом гордості для народу України і справжнім світовим послом боксу. Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Це не прощання, а, як висловилася його команда, шаноблива пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди", - йдеться в повідомленні.

В організації заявили, що "висловлюють найтепліші побажання Олександру, його родині та всій його команді у всіх майбутніх особистих і професійних починаннях".

Його місце в історії WBO та у світовій спадщині боксу назавжди забезпечене - йдеться в заяві організації.

Президент WBO Густаво Олівері наголосив, що "WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику, непереможеному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях, який заслужив і продемонстрував усі права, привілеї та честь, пов'язані з званням суперчемпіона WBO. Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній епосі боксу".

В організації також наголосили, що отримала офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо майбутнього чемпіонату WBO у важкій ваговій категорії. Після ретельної розмови Усик вирішив відмовитися від титулу.

Доповнення

Наступним суперником Усика повинен був стати претендент за лінією WBO. Спершу ним був новозеландець Джозеф Паркер, але коли Усик, звернувшись до організації про відтермінування поєдинку отримав погодження, Паркеру призначили бій за тимчасовий титул за версією WBO проти британця Фабіо Вордлі, в якому новозеландець програв.

Таким чином Усик повинен був зустрітися в ринзі з Вордлі.

Володар титулу чемпіона світу з боксу WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі переміг тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера і став володарем цього поясу.

До цього моменту, Усик був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі - тобто мав всі чотири головні пояси (WBA, WBC, WBO, IBF).

Нагадаємо

У липні український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.