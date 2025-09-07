Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO

$41.350.00
7 вересня, 06:34 • 14149 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 26819 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 47163 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 63085 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 93112 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 77797 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51784 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55679 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 75258 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 37092 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак7 вересня, 06:20 • 5956 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 9358 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 10480 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 9178 перегляди
Окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці: рух перекрито 7 вересня, 09:19 • 4764 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 93102 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 77793 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 75256 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 54279 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 76665 перегляди
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 9262 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 18405 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 51165 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 106081 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 48315 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Олександр Усик отримав відтермінування захисту титулу WBO на 90 днів через травму спини. Після перемоги над Даніелем Дюбуа, його потенційним суперником може стати Джозеф Паркер.

Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO

Український боксер Олександр Усик отримав офіційне відтермінування захисту титулу чемпіона за версією WBO на 90 днів. Про це повідомила боксерська організація WBO на своєму акаунті в соцмережі "X", передає УНН.

Деталі

Після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа суперником Усика може стати новозеландець Джозеф Паркер. Ще наприкінці липня організація зобов'язала боксерів провести перемовини щодо умов проведення поєдинку.

Обидва боксери отримали 30 днів на організацію поєдинку, але Усик попросив відтермінування ще на 60 днів через ушкодження спини.

Прохання українського спортсмена задовольнили, але після цього Усик буде зобов'язаний відновити перемовини стосовно майбутнього бою. До того ж повідомляється, що ймовірним суперником українського боксера може бути не Джозеф Паркер.

Нагадаємо

WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до організації з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.

Євген Устименко

