Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO
Київ • УНН
Олександр Усик отримав відтермінування захисту титулу WBO на 90 днів через травму спини. Після перемоги над Даніелем Дюбуа, його потенційним суперником може стати Джозеф Паркер.
Український боксер Олександр Усик отримав офіційне відтермінування захисту титулу чемпіона за версією WBO на 90 днів. Про це повідомила боксерська організація WBO на своєму акаунті в соцмережі "X", передає УНН.
Деталі
Після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа суперником Усика може стати новозеландець Джозеф Паркер. Ще наприкінці липня організація зобов'язала боксерів провести перемовини щодо умов проведення поєдинку.
Обидва боксери отримали 30 днів на організацію поєдинку, але Усик попросив відтермінування ще на 60 днів через ушкодження спини.
Прохання українського спортсмена задовольнили, але після цього Усик буде зобов'язаний відновити перемовини стосовно майбутнього бою. До того ж повідомляється, що ймовірним суперником українського боксера може бути не Джозеф Паркер.
Нагадаємо
WBO зобов'язала Усика провести бій проти Джозефа Паркера. Проте українець звернувся до організації з проханням надати більше часу на переговори, пояснивши це травмою спини.