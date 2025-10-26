Майбутній суперник Усика: Фабіо Вордлі став чемпіоном світу WBO у надважкій вазі, перемігши Джозефа Паркера 26 жовтня 2025
Київ • УНН
Фабіо Вордлі переміг тимчасового чемпіона світу WBO Джозефа Паркера технічним нокаутом в 11-му раунді. Ця перемога зробила його володарем поясу та головним претендентом на бій з Олександром Усиком.
Володар титулу чемпіона світу з боксу WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (Велика Британія) переміг тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (Нова Зеландія) і став володарем цього поясу. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Уже в першому раунді новозеландець обрушив на суперника серію потужних ударів, але Вордлі зумів встояти.
У другому раунді ситуація на рингу повністю перевернулася - Вордлі заволодів ініціативою і пішов в атаку, а Паркер був на межі нокдауну.
Попри перевагу, британець здобув звитягу лише в 11-му раунді технічним нокаутом за рішенням рефері.
Відтепер саме Вордлі здобув статус головного претендента на бій з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, українцем Олександром Усиком.
Нагадаємо
Днями колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати професійну кар'єру, попри чутки про можливий третій бій з Олександром Усиком.
