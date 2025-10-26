Будущий соперник Усика: Фабио Уордли стал чемпионом мира WBO в супертяжелом весе, победив Джозефа Паркера 26 октября 2025
Фабио Уордли победил временного чемпиона мира WBO Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. Эта победа сделала его обладателем пояса и главным претендентом на бой с Александром Усиком.
Обладатель титула чемпиона мира по боксу WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (Великобритания) победил временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (Новая Зеландия) и стал обладателем этого пояса. Об этом сообщает УНН.
Уже в первом раунде новозеландец обрушил на соперника серию мощных ударов, но Уордли сумел устоять.
Во втором раунде ситуация на ринге полностью перевернулась - Уордли завладел инициативой и пошел в атаку, а Паркер был на грани нокдауна.
Несмотря на преимущество, британец одержал победу лишь в 11-м раунде техническим нокаутом по решению рефери.
Отныне именно Уордли получил статус главного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком.
На днях бывший чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру, несмотря на слухи о возможном третьем бое с Александром Усиком.
