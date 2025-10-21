$41.760.03
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 5808 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 8840 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 11278 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 20708 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 19265 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 16408 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28041 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 48376 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39459 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Facebook

Усик в "отличной форме" готовится к бою с победителем поединка Паркер-Уордли

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Александр Усик, 38-летний чемпион мира, успешно восстанавливается после травмы спины и планирует вернуться на ринг в 2026 году. Он готовится к поединку с победителем боя Джозеф Паркер-Фабио Уордли, который определит обязательного претендента на титул WBO.

Усик в "отличной форме" готовится к бою с победителем поединка Паркер-Уордли

Восстановление Александра Усика после травмы проходит успешно. 38-летний украинский чемпион мира стремится подготовиться к поединку с победителем боя Джозеф Паркер-Фабио Уордли. Передает УНН со ссылкой на Ring Magazine.

Детали

В следующую субботу в Лондоне состоится поединок между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который выявит обязательного претендента на бой за титул WBO с украинским боксером Александром Усиком.

Джозеф Паркер - новозеландский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.

Фабио Уордли - британский профессиональный боксер, "временный" чемпион WBA в тяжелом весе.

Отметим, что Александр Усик обладает всеми поясами чемпиона мира.

Летом 2025 года украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF после победного нокаута Джошуа Дюбуа в ночь на 20 июля.

Сейчас, согласно информации советника Усика Сергея Лапина, украинский спортсмен успешно восстанавливается после травмы спины. Усик прошел "реабилитационный лагерь", "чувствует себя хорошо" и украинский боксер в "отличной форме".

Напомним

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что планирует боксировать до 41 года. После завершения карьеры он займется тренерской деятельностью в Украине.

Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона16.10.25, 17:57 • 3099 просмотров

Игорь Тележников

Спорт
Александр Усик
Лондон