Усик в "отличной форме" готовится к бою с победителем поединка Паркер-Уордли
Киев • УНН
Александр Усик, 38-летний чемпион мира, успешно восстанавливается после травмы спины и планирует вернуться на ринг в 2026 году. Он готовится к поединку с победителем боя Джозеф Паркер-Фабио Уордли, который определит обязательного претендента на титул WBO.
Восстановление Александра Усика после травмы проходит успешно. 38-летний украинский чемпион мира стремится подготовиться к поединку с победителем боя Джозеф Паркер-Фабио Уордли. Передает УНН со ссылкой на Ring Magazine.
Детали
В следующую субботу в Лондоне состоится поединок между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который выявит обязательного претендента на бой за титул WBO с украинским боксером Александром Усиком.
Джозеф Паркер - новозеландский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.
Фабио Уордли - британский профессиональный боксер, "временный" чемпион WBA в тяжелом весе.
Отметим, что Александр Усик обладает всеми поясами чемпиона мира.
Летом 2025 года украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF после победного нокаута Джошуа Дюбуа в ночь на 20 июля.
Сейчас, согласно информации советника Усика Сергея Лапина, украинский спортсмен успешно восстанавливается после травмы спины. Усик прошел "реабилитационный лагерь", "чувствует себя хорошо" и украинский боксер в "отличной форме".
Напомним
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что планирует боксировать до 41 года. После завершения карьеры он займется тренерской деятельностью в Украине.
Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона16.10.25, 17:57 • 3099 просмотров