Усик у "відмінній формі" готується до бою з переможцем поєдинку Паркер-Вордлі
Київ • УНН
Олександр Усик, 38-річний чемпіон світу, успішно відновлюється після травми спини і планує повернутися на ринг у 2026 році. Він готується до поєдинку з переможцем бою Джозеф Паркер-Фабіо Вордлі, який визначить обов'язкового претендента на титул WBO.
Відновлення Олександра Усика після травми просувається успішно. 38-річний український чемпіон світу прагне підготуватися до поєдинку із переможецем бою Джозеф Паркер-Фабіо Вордлі. Передає УНН із посиланням на Ring Magazine.
Деталі
Наступної суботи в Лондоні відбудеться поєдинок між Джозеф Паркером та Фабіо Вордлі, який виявить обов'язкового претендента на бій за титул WBO з українським боксером Олександром Усиком.
Джозеф Паркер - новозеландський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії.
Фабіо Вордлі - британський професійний боксер, "тимчасовий" чемпіон WBA у важкій вазі.
Зазначимо, що Олександр Усик має усі пояси чемпіона світу.
Влітку 2025 року, українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, після переможного нокауту Джошуа Дюбуа, у ніч на 20 липня.
Наразі, згідно з інформацією радника Усика Сергія Лапіна, український спортсмен успішно відновлюється після травми спини. Усик пройшов "реабілітаційний табір", "почувається добре" та український боксер у "відмінній формі".
Нагадаємо
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що планує боксувати до 41 року. Після завершення кар'єри він займеться тренерською діяльністю в Україні.
