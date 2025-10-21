$41.760.03
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 4004 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 8210 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 10206 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 12027 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 21916 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 19571 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 16647 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 28161 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 48446 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Усик у "відмінній формі" готується до бою з переможцем поєдинку Паркер-Вордлі

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Олександр Усик, 38-річний чемпіон світу, успішно відновлюється після травми спини і планує повернутися на ринг у 2026 році. Він готується до поєдинку з переможцем бою Джозеф Паркер-Фабіо Вордлі, який визначить обов'язкового претендента на титул WBO.

Усик у "відмінній формі" готується до бою з переможцем поєдинку Паркер-Вордлі

Відновлення Олександра Усика після травми просувається успішно. 38-річний український чемпіон світу прагне підготуватися до поєдинку із переможецем бою Джозеф Паркер-Фабіо Вордлі. Передає УНН із посиланням на Ring Magazine.

Деталі

Наступної суботи в Лондоні відбудеться поєдинок між Джозеф Паркером  та Фабіо Вордлі, який виявить обов'язкового претендента на бій за титул WBO з українським боксером Олександром Усиком.

Джозеф Паркер - новозеландський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії. 

Фабіо Вордлі - британський професійний боксер, "тимчасовий" чемпіон WBA у важкій вазі.

Зазначимо, що Олександр Усик має усі пояси чемпіона світу.

Влітку 2025 року, українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, після переможного нокауту Джошуа Дюбуа, у ніч на 20 липня. 

Наразі, згідно з інформацією радника Усика Сергія Лапіна, український спортсмен успішно відновлюється після травми спини. Усик пройшов "реабілітаційний табір", "почувається добре" та український боксер у "відмінній формі".

Нагадаємо

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що планує боксувати до 41 року. Після завершення кар'єри він займеться тренерською діяльністю в Україні.

Названо причину смерті легендарного боксера Хаттона16.10.25, 17:57 • 3099 переглядiв

Ігор Тележніков

Спорт
Олександр Усик
Лондон