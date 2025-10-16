Названо причину смерті легендарного боксера Хаттона
Київ • УНН
Колишній чемпіон світу з боксу Рікі Хаттон помер у віці 46 років 14 вересня, його тіло знайшли повішеним у власному будинку. Слідство офіційно визнало попередньою причиною смерті повішення.
Слідство з'ясувало причини смерті відомого боксера Хаттона. Колишній чемпіон світу з боксу Рікі Хаттон помер у віці 46 років 14 вересня: його тіло було знайдено повішеним у власному будинку в Гайді, Великий Манчестер. Про це повідомило слідство, передає Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Тіло Хаттона виявив його менеджер і давній друг Пол Спік 14 вересня, коли прибув відвезти спортсмена на рейс до Дубая. За словами Спіка, востаннє Хаттона бачили члени його родини 12 вересня, і він виглядав добре. Наступного дня боксер не з’явився на захід, на який його очікували.
Менеджер розповів, що, зайшовши в будинок, він спочатку подумав, що Хаттон просто проспав. Проте, виявивши його "нечутливим" із лігатурою на шиї, він викликав поліцію та швидку.
Спік підкреслив, що перед смертю Хаттон був у гарному стані і планував поїздки на боксерські заходи, а також хотів провести час із дочками на концерті Oasis. Крім того, Хаттон готувався до бою в Дубаї проти Ейси Аль Даха.
Слідство офіційно визнало попередньою причиною смерті – повішення. Справу відкрили та відклали до 20 березня наступного року для подальшого розслідування старшим коронером Елісон Матч. Коронер зазначила, що їй необхідні повні матеріали поліції та свідчення родинного лікаря Хаттона, щоб встановити всі обставини трагедії.
