Родина Даян Кітон розкрила причину її смерті у віці 79 років
Даян Кітон, володарка премії "Оскар" та зірка "Хрещеного батька", померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Родина підтвердила причину смерті, подякувала за підтримку та попросила замість квітів пожертвувати кошти до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин.
Родина Даян Кітон підтвердила справжню причину смерті відомої акторки у віці 79 років. Раніше родина просила про конфіденційність.
Володарка премії "Оскар", всесвітньовідома акторка Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня у віці 79 років. Цю інформацію підтвердила родина. Кітон померла через низку ускладнень, спричинених пневмонією. Також близькі голлівудської зірки висловили свою вдячність за вияв любові та підтримки:
Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали останніми днями від імені своєї коханої Даян, яка померла 11 жовтня від пневмонії
Родина виконавиці відомої ролі у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" поділилася пристрастю, яка була близькою серцю Кітон:
Вона любила своїх тварин і була непохитною у своїй підтримці громади без житла, тому будь-які пожертви на її пам'ять до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин будуть чудовою та дуже цінною даниною їй пам'яті
Даян Кітон народилася в Лос-Анджелесі в 1946 році в сім'ї інженера та художнього фотографа. У віці 19 років Кітон кинула коледж, щоб займатися своїм покликанням. Вона отримала стипендію на вивчення драматургії в Нью-Йорку. Вона розпочала свою мистецьку кар'єру, співаючи та танцюючи в гурті The Roadrunners, який згодом зробив її однією з найважливіших фігур у кіно.
Харизма, комедійний хист та унікальний стиль одягу зробили її однією з найулюбленіших зірок Голлівуду. Кітон відома головними ролями у фільмах Вуді Аллена. Зокрема "Енні Голл" (1977), за який вона отримала "Оскар". Також вона зіграла Кей, дружину Майкла Корлеоне, у трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько"..
