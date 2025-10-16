$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 8378 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 18317 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 30746 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 5778 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41 • 29490 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 25501 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 22934 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33927 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54038 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52581 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Родина Даян Кітон розкрила причину її смерті у віці 79 років

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Даян Кітон, володарка премії "Оскар" та зірка "Хрещеного батька", померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Родина підтвердила причину смерті, подякувала за підтримку та попросила замість квітів пожертвувати кошти до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин.

Родина Даян Кітон розкрила причину її смерті у віці 79 років

Родина Даян Кітон підтвердила справжню причину смерті відомої акторки у віці 79 років. Раніше родина просила про конфіденційність.

Передає УНН із посиланням на People.

Деталі

Володарка премії "Оскар", всесвітньовідома акторка Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня у віці 79 років. Цю інформацію підтвердила родина. Кітон померла через низку ускладнень, спричинених пневмонією. Також близькі голлівудської зірки висловили свою вдячність за вияв любові та підтримки: 

Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали останніми днями від імені своєї коханої Даян, яка померла 11 жовтня від пневмонії

Родина виконавиці відомої ролі у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" поділилася пристрастю, яка була близькою серцю Кітон:

Вона любила своїх тварин і була непохитною у своїй підтримці громади без житла, тому будь-які пожертви на її пам'ять до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин будуть чудовою та дуже цінною даниною їй пам'яті

- ідеться у повідомленні.

Довідково

Даян Кітон народилася в Лос-Анджелесі в 1946 році в сім'ї інженера та художнього фотографа. У віці 19 років Кітон кинула коледж, щоб займатися своїм покликанням. Вона отримала стипендію на вивчення драматургії в Нью-Йорку. Вона розпочала свою мистецьку кар'єру, співаючи та танцюючи в гурті The Roadrunners, який згодом зробив її однією з найважливіших фігур у кіно.

Харизма, комедійний хист та унікальний стиль одягу зробили її однією з найулюбленіших зірок Голлівуду. Кітон відома головними ролями у фільмах Вуді Аллена. Зокрема "Енні Голл" (1977), за який вона отримала "Оскар". Також вона зіграла Кей, дружину Майкла Корлеоне, у трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько"..

Нагадаємо

УНН повідомляв, що в США померла зірка "Хрещеного батька" Даян Кітон. Актриса Даян Кітон прославилася у 70-ті завдяки ролі у фільмі "Хрещений батько", в якому зіграла дружину Майкла Корлеоне. Кітон була удостоєна "Оскара" за головну роль у фільмі "Енні Голл".

Роберт Редфорд, кінозірка та режисер, помер у віці 89 років. Він був відомий своїми фільмами, що торкалися серйозних тем, та активною діяльністю із захисту навколишнього середовища.

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Фільм
Вуді Аллен
благодійність
Нью-Йорк
Лос-Анджелес