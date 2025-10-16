Родина Даян Кітон розкрила причину її смерті у віці 79 років

Родина Даян Кітон підтвердила справжню причину смерті відомої акторки у віці 79 років. Раніше родина просила про конфіденційність.

Передає УНН із посиланням на People.

Деталі

Володарка премії "Оскар", всесвітньовідома акторка Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня у віці 79 років. Цю інформацію підтвердила родина. Кітон померла через низку ускладнень, спричинених пневмонією. Також близькі голлівудської зірки висловили свою вдячність за вияв любові та підтримки:

Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали останніми днями від імені своєї коханої Даян, яка померла 11 жовтня від пневмонії

Родина виконавиці відомої ролі у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" поділилася пристрастю, яка була близькою серцю Кітон:

Вона любила своїх тварин і була непохитною у своїй підтримці громади без житла, тому будь-які пожертви на її пам'ять до місцевого банку продуктів харчування або притулку для тварин будуть чудовою та дуже цінною даниною їй пам'яті - ідеться у повідомленні.

Довідково

Даян Кітон народилася в Лос-Анджелесі в 1946 році в сім'ї інженера та художнього фотографа. У віці 19 років Кітон кинула коледж, щоб займатися своїм покликанням. Вона отримала стипендію на вивчення драматургії в Нью-Йорку. Вона розпочала свою мистецьку кар'єру, співаючи та танцюючи в гурті The Roadrunners, який згодом зробив її однією з найважливіших фігур у кіно.

Харизма, комедійний хист та унікальний стиль одягу зробили її однією з найулюбленіших зірок Голлівуду. Кітон відома головними ролями у фільмах Вуді Аллена. Зокрема "Енні Голл" (1977), за який вона отримала "Оскар". Також вона зіграла Кей, дружину Майкла Корлеоне, у трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько"..

Нагадаємо

УНН повідомляв, що в США померла зірка "Хрещеного батька" Даян Кітон. Актриса Даян Кітон прославилася у 70-ті завдяки ролі у фільмі "Хрещений батько", в якому зіграла дружину Майкла Корлеоне. Кітон була удостоєна "Оскара" за головну роль у фільмі "Енні Голл".

Роберт Редфорд, кінозірка та режисер, помер у віці 89 років. Він був відомий своїми фільмами, що торкалися серйозних тем, та активною діяльністю із захисту навколишнього середовища.