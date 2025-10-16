Семья Дайан Китон раскрыла причину ее смерти в возрасте 79 лет

Семья Дайан Китон подтвердила истинную причину смерти известной актрисы в возрасте 79 лет. Ранее семья просила о конфиденциальности.

Передает УНН со ссылкой на People.

Детали

Обладательница премии "Оскар", всемирно известная актриса Дайан Китон скончалась от пневмонии 11 октября в возрасте 79 лет. Эту информацию подтвердила семья. Китон умерла из-за ряда осложнений, вызванных пневмонией. Также близкие голливудской звезды выразили свою благодарность за проявленную любовь и поддержку:

Семья Китон очень благодарна за необыкновенные послания любви и поддержки, которые они получили в последние дни от имени своей любимой Дайан, которая умерла 11 октября от пневмонии

Семья исполнительницы известной роли в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" поделилась страстью, которая была близка сердцу Китон:

Она любила своих животных и была непоколебима в своей поддержке сообщества бездомных, поэтому любые пожертвования в ее память в местный банк продуктов питания или приют для животных будут прекрасной и очень ценной данью ее памяти - говорится в сообщении.

Справка

Дайан Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году в семье инженера и художественного фотографа. В возрасте 19 лет Китон бросила колледж, чтобы заниматься своим призванием. Она получила стипендию на изучение драматургии в Нью-Йорке. Она начала свою артистическую карьеру, поя и танцуя в группе The Roadrunners, которая впоследствии сделала ее одной из важнейших фигур в кино.

Харизма, комедийный талант и уникальный стиль одежды сделали ее одной из самых любимых звезд Голливуда. Китон известна главными ролями в фильмах Вуди Аллена. В частности "Энни Холл" (1977), за который она получила "Оскар". Также она сыграла Кей, жену Майкла Корлеоне, в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец"..

Напомним

УНН сообщал, что в США умерла звезда "Крестного отца" Дайан Китон. Актриса Дайан Китон прославилась в 70-е благодаря роли в фильме "Крестный отец", в котором сыграла жену Майкла Корлеоне. Китон была удостоена "Оскара" за главную роль в фильме "Энни Холл".

