16:00 • 16811 перегляди
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
УНН Lite
У США померла зірка "Хрещеного батька" Даян Кітон

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Актриса Даян Кітон прославилася у 70-ті завдяки ролі у фільмі "Хрещений батько", в якому зіграла дружину Майкла Корлеоне. Кітон була удостоєна "Оскара" за головну роль у фільмі "Енні Голл".

У США померла зірка "Хрещеного батька" Даян Кітон

У Каліфорнії на 80-му році життя померла актриса Даян Кітон, удостоєна "Оскара" за головну роль у фільмі "Енні Голл" і прославилася у фільмах Вуді Аленна та епічній сазі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько". Про це повідомляє People, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що про причини смерті не повідомляється, при цьому родина попросила поважати право на таємницю особистого життя.

Довідково

Даян Кітон народилася в Лос-Анджелесі в 1946 році як Даян Голл і була найстаршою з чотирьох дітей. Її батько був інженером-будівельником, а мати - домогосподакою.

Кітон здобула популярність у 1970-х роках завдяки ролі у фільмах "Хрещений батько" та співпраці з режисером Вуді Алленом. Вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі 1977 року "Енні Голл".

Її довга кар'єра включала такі фільми, як "Клуб перших дружин", численні співпраці з режисеркою Ненсі Мейєрс та франшизу "Книжковий клуб".

Кітон також пробувала себе в ролі режисерки і продюсерки, а також випустила кілька книг, серйозно займалася фотографією.

Нагадаємо

У вересні Роберт Редфорд, кінозірка та режисер, помер у віці 89 років. Він був відомий своїми фільмами, що торкалися серйозних тем, та активною діяльністю із захисту навколишнього середовища.

Легендарний актор Грем Грін помер у 73 роки: зірка "Танців з вовками" пішов з життя02.09.25, 10:46 • 5891 перегляд

Вадим Хлюдзинський

КультураНовини Світу
Каліфорнія