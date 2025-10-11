В США умерла звезда "Крестного отца" Дайан Китон
Актриса Дайан Китон прославилась в 70-е благодаря роли в фильме "Крестный отец", в котором сыграла жену Майкла Корлеоне. Китон была удостоена "Оскара" за главную роль в фильме "Энни Холл".
В Калифорнии на 80-м году жизни скончалась актриса Дайан Китон, удостоенная "Оскара" за главную роль в фильме "Энни Холл" и прославившаяся в фильмах Вуди Аллена и эпической саге Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Об этом сообщает People, информирует УНН.
Отмечается, что о причинах смерти не сообщается, при этом семья попросила уважать право на тайну личной жизни.
Дайан Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году как Дайан Холл и была старшей из четырех детей. Ее отец был инженером-строителем, а мать - домохозяйкой.
Китон получила известность в 1970-х годах благодаря роли в фильмах "Крестный отец" и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. Она получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1977 года "Энни Холл".
Ее долгая карьера включала такие фильмы, как "Клуб первых жен", многочисленные сотрудничества с режиссером Нэнси Мейерс и франшизу "Книжный клуб".
Китон также пробовала себя в роли режиссера и продюсера, а также выпустила несколько книг, серьезно занималась фотографией.
В сентябре Роберт Редфорд, кинозвезда и режиссер, скончался в возрасте 89 лет. Он был известен своими фильмами, затрагивающими серьезные темы, и активной деятельностью по защите окружающей среды.
