Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона
Киев • УНН
Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет 14 сентября, его тело нашли повешенным в собственном доме. Следствие официально признало предварительной причиной смерти повешение.
Следствие выяснило причины смерти известного боксера Хаттона. Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет 14 сентября: его тело было найдено повешенным в собственном доме в Гайде, Большой Манчестер. Об этом сообщило следствие, передает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Тело Хаттона обнаружил его менеджер и давний друг Пол Спик 14 сентября, когда прибыл отвезти спортсмена на рейс в Дубай. По словам Спика, в последний раз Хаттона видели члены его семьи 12 сентября, и он выглядел хорошо. На следующий день боксер не появился на мероприятии, на которое его ожидали.
Менеджер рассказал, что, зайдя в дом, он сначала подумал, что Хаттон просто проспал. Однако, обнаружив его "бездыханным" с лигатурой на шее, он вызвал полицию и скорую.
Спик подчеркнул, что перед смертью Хаттон был в хорошем состоянии и планировал поездки на боксерские мероприятия, а также хотел провести время с дочерьми на концерте Oasis. Кроме того, Хаттон готовился к бою в Дубае против Эйсы Аль Даха.
Следствие официально признало предварительной причиной смерти – повешение. Дело открыли и отложили до 20 марта следующего года для дальнейшего расследования старшим коронером Элисон Матч. Коронер отметила, что ей необходимы полные материалы полиции и показания семейного врача Хаттона, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
