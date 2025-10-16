$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 09:20 • 23229 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 35336 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
16 октября, 07:53 • 57617 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 20914 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 37916 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 29827 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25160 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
15 октября, 18:12 • 35139 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 55293 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 15077 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено

16 октября, 07:53 • 57642 просмотра
16 октября, 07:53 • 57642 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод16 октября, 07:27 • 30560 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 50432 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"15 октября, 11:45 • 66492 просмотра
Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет 14 сентября, его тело нашли повешенным в собственном доме. Следствие официально признало предварительной причиной смерти повешение.

Названа причина смерти легендарного боксера Хаттона

Следствие выяснило причины смерти известного боксера Хаттона. Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет 14 сентября: его тело было найдено повешенным в собственном доме в Гайде, Большой Манчестер. Об этом сообщило следствие, передает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Тело Хаттона обнаружил его менеджер и давний друг Пол Спик 14 сентября, когда прибыл отвезти спортсмена на рейс в Дубай. По словам Спика, в последний раз Хаттона видели члены его семьи 12 сентября, и он выглядел хорошо. На следующий день боксер не появился на мероприятии, на которое его ожидали.

Менеджер рассказал, что, зайдя в дом, он сначала подумал, что Хаттон просто проспал. Однако, обнаружив его "бездыханным" с лигатурой на шее, он вызвал полицию и скорую.

Семья Дайан Китон раскрыла причину ее смерти в возрасте 79 лет16.10.25, 12:22 • 2386 просмотров

Спик подчеркнул, что перед смертью Хаттон был в хорошем состоянии и планировал поездки на боксерские мероприятия, а также хотел провести время с дочерьми на концерте Oasis. Кроме того, Хаттон готовился к бою в Дубае против Эйсы Аль Даха.

Следствие официально признало предварительной причиной смерти – повешение. Дело открыли и отложили до 20 марта следующего года для дальнейшего расследования старшим коронером Элисон Матч. Коронер отметила, что ей необходимы полные материалы полиции и показания семейного врача Хаттона, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo14.10.25, 22:32 • 4344 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дубай