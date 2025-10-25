Трилогія Усик-Ф'юрі скасовується: британець заявив, що не повернеться у бокс

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не збирається відновлювати професійну кар'єру. Про це він заявив в інтерв'ю FurociTV, повідомляє УНН.

Деталі

За словами британця, він хоче зберегти здоров’я, а гроші більше не є для нього серйозною мотивацією.

У мене немає жодної реальної причини повертатися на боксерський ринг. Мені 37 років, я боксую вже 25 років поспіль - навіщо мені знову повертатися в бокс? - сказав Ф’юрі.

Він зазначив, що його не приваблює навіть пропозиція втретє зійтися у ринзі з українцем Олександром Усиком.

"Після реваншу я з Усиком не спілкувався, але чув, що він ставився до ідеї третього бою позитивно. Так, ми обидва отримали б великі гроші – але навіщо вони мені? Ви дасте мені ще 100 мільйонів, але це нічого суттєвого не змінить у моєму житті чи в житті моїх дітей і онуків – лише зробить їх розбещеними", – резюмував боксер.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, який може відбутися 18 квітня 2026 року. Директор команди Усика Сергій Лапін заявив, що не виключає можливості бою з британцем.

