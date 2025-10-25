Трилогия Усик-Фьюри отменяется: британец заявил, что не вернется в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не собирается возобновлять профессиональную карьеру. Об этом он заявил в интервью FurociTV, сообщает УНН.

Детали

По словам британца, он хочет сохранить здоровье, а деньги больше не являются для него серьезной мотивацией.

У меня нет ни одной реальной причины возвращаться на боксерский ринг. Мне 37 лет, я боксирую уже 25 лет подряд - зачем мне снова возвращаться в бокс? - сказал Фьюри.

Он отметил, что его не привлекает даже предложение в третий раз сойтись в ринге с украинцем Александром Усиком.

"После реванша я с Усиком не общался, но слышал, что он относился к идее третьего боя положительно. Да, мы оба получили бы большие деньги – но зачем они мне? Вы дадите мне еще 100 миллионов, но это ничего существенного не изменит в моей жизни или в жизни моих детей и внуков – только сделает их развращенными", – резюмировал боксер.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, который может состояться 18 апреля 2026 года. Директор команды Усика Сергей Лапин заявил, что не исключает возможности боя с британцем.

