"Без проблем": Усик готов к третьему бою с Фьюри

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле
13 мая, 21:24 • 5358 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 54494 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 57347 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 77903 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 77376 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 155109 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 72419 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 158055 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 150825 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 90544 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
73%
747мм
Популярные новости

Украина завершила процедуры для запуска совместного с США фонда восстановления - Свириденко

13 мая, 17:42 • 2528 просмотра

MRKTNG MRTHN 2025 "Под солнцем инсайтов": регистрация открыта

13 мая, 17:49 • 4136 просмотра

США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики

13 мая, 18:15 • 4464 просмотра

Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца

13 мая, 19:08 • 6282 просмотра

Макрон требует 30-дневного перемирия в Украине "на суше, на море и в воздухе" - Le Figaro

13 мая, 19:41 • 9468 просмотра
публикации

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 54494 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

13 мая, 15:04 • 60014 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 155109 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 158055 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 150825 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 26161 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 87177 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 86857 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 87985 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 88186 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

"Без проблем": Усик готов к третьему бою с Фьюри

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Александр Усик заявил о готовности к третьему поединку с Тайсоном Фьюри, если тот возобновит карьеру: "Трилогия? Без проблем".

"Без проблем": Усик готов к третьему бою с Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время разговора с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном Усик отметил, что если британец возобновит карьеру, "возможно, мы организуем еще один бой".

Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем

- сказал украинский боксер.

Как известно, в прошлом году Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая. Британец потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря и также завершился победой Усика.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса гевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение было принято после второго поражения от Александра Усика.

Александр Усик признался, чего боится больше всего перед боем с Дюбуа06.05.25, 03:38 • 4750 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
Александр Усик
Brent
$66.26
Bitcoin
$103,770.30
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,236.50
Ethereum
$2,638.40