"Без проблем": Усик готов к третьему бою с Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время разговора с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном Усик отметил, что если британец возобновит карьеру, "возможно, мы организуем еще один бой".

Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем - сказал украинский боксер.

Как известно, в прошлом году Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая. Британец потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря и также завершился победой Усика.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса гевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение было принято после второго поражения от Александра Усика.

Александр Усик признался, чего боится больше всего перед боем с Дюбуа