"Без проблем": Усик готов к третьему бою с Фьюри
Киев • УНН
Александр Усик заявил о готовности к третьему поединку с Тайсоном Фьюри, если тот возобновит карьеру: "Трилогия? Без проблем".
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время разговора с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном Усик отметил, что если британец возобновит карьеру, "возможно, мы организуем еще один бой".
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Как известно, в прошлом году Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая. Британец потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря и также завершился победой Усика.
Напомним
Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса гевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.
Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение было принято после второго поражения от Александра Усика.
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