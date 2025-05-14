"Без проблем": Усик готовий до третього бою з Ф'юрі
Київ • УНН
Олександр Усик заявив про готовність до третього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, якщо той відновить кар'єру: "Трилогія? Без проблем".
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик зробив заяву стосовно можливого третього поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє УНН.
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Під час розмови з промоутером Ф'юрі Френком Ворреном Усик зазначив, що якщо британець відновить кар'єру, "можливо, ми організуємо ще один бій".
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Як відомо, торік Усик та Ф'юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня. Британець зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня і також завершився перемогою Усика.
Нагадаємо
Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.
Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення було ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.
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