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"Без проблем": Усик готовий до третього бою з Ф'юрі

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Олександр Усик заявив про готовність до третього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, якщо той відновить кар'єру: "Трилогія? Без проблем".

"Без проблем": Усик готовий до третього бою з Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик зробив заяву стосовно можливого третього поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час розмови з промоутером Ф'юрі Френком Ворреном Усик зазначив, що якщо британець відновить кар'єру, "можливо, ми організуємо ще один бій".

Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем

- сказав український боксер.

Як відомо, торік Усик та Ф'юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня. Британець зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня і також завершився перемогою Усика.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення було ухвалено після другої поразки від Олександра Усика.

Олександр Усик зізнався, чого боїться найбільше перед боєм з Дюбуа06.05.25, 03:38 • 4753 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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