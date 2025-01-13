Ф'юрі після поразки від Усика оголосив, що йде з боксу
Київ • УНН
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення ухвалено після другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика у суперважкій вазі.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у боксі після другої поразки від українця Олександра Усика, пише УНН з посиланням на Eurosport.
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"Я збираюся зробити це коротко і ясно, але я хотів би оголосити про те, що я йду з боксу", - сказав Ф'юрі у відео, опублікованому в соціальних мережах.
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Ф'юрі минулого місяця не вдалося повернути титул чемпіона світу в суперважкій вазі проти Олександра Усика.
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